Petrolde çifte baskı: ABD stokları arttı, Suudi Arabistan'da arz alarmı

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Brent ve WTI'da düşüş

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,86 gerileyerek 107,82 dolara indi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,92 düşüşle 104,86 dolar seviyesine çekildi.

Her iki gösterge de salı günü 3 doların üzerinde değer kazanarak 19 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyelerinden kapanmıştı.

ABD stokları beklentileri bozdu

Petrol piyasasında yönü belirleyen başlıca gelişmelerden biri ABD’de açıklanan stok verileri oldu.

Piyasa kaynakları, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre 11 Eylül’de sona eren haftada ABD’nin ham petrol stoklarının 7,1 milyon varil arttığını bildirdi.

Analistler ise aynı dönemde stokların yaklaşık 1,6 milyon varil azalmasını bekliyordu.

Benzin ve damıtılmış petrol ürünlerine ilişkin stoklarda da artış görülmesi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

"Arz sıkışıklığı devam ediyor"

Haitong Futures, özellikle benzin ve motorin stoklarındaki beklenmedik yükselişlerin fiyatları baskıladığını belirtti.

Ancak şirket, bölgesel stoklardaki artışların küresel ham petrol piyasasında devam eden temel arz sıkışıklığını ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

Bu nedenle piyasalarda ABD stok verilerinin kısa vadeli fiyatlamada etkili olmasına karşın, küresel arz tarafındaki gelişmelerin önemini koruduğu değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan'da kritik petrol hattı

Petrol fiyatlarının seyrinde Suudi Arabistan’daki gelişmeler de belirleyici olmaya devam ediyor.

Piyasa kaynaklarına göre Suudi Arabistan, Yemen’deki İran yanlısı Husilerin cuma günü gerçekleştirdiği saldırının ardından Doğu-Batı petrol boru hattını kapattı. Bunun sonucunda Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı’nda petrol yüklemeleri durduruldu.

Saldırı sonrasında yaşanan gelişmeler, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesine neden oldu.

Günlük 4 milyon varillik petrol taşınıyor

Suudi Arabistan’ın Körfez’den gelen petrolün bir bölümünü Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı’na ulaştırmak için Doğu-Batı boru hattından yararlandığı belirtiliyor.

Hattan günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol taşınıyor. Bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4’üne karşılık geliyor.

Yanbu’daki yüklemelerin durması, özellikle Orta Doğu’daki arz güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde piyasaların dikkatini çekti.

ABD'den boru hattı açıklaması

ABD Enerji Bakanı ise Suudi Arabistan’ın kritik öneme sahip Doğu-Batı boru hattındaki petrol akışının birkaç gün içerisinde yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Piyasalar, hattaki faaliyetlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Avrupa'ya petrol sevkiyatı da azaldı

Suudi Arabistan’ın Avrupa’ya yönelik petrol sevkiyatlarını azaltması da son günlerde fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Bu gelişme, ABD stoklarındaki artışın oluşturduğu aşağı yönlü baskıya karşı petrol piyasasında arz endişelerinin canlı kalmasına neden oluyor.

Libya'da üç petrol sahasında faaliyet durdu

Petrol arzına ilişkin bir başka gelişme ise Libya’dan geldi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Petrol Tesisleri Muhafızları üyelerinin protesto amacıyla Hamada-Zaviye ham petrol ihracat boru hattındaki bir vanayı kapatmasının ardından üç petrol sahasındaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Libya’daki kesintinin İran çatışmasından bağımsız olarak gerçekleştiği belirtilirken, ülkedeki gelişmeler de küresel petrol arzı açısından yakından takip ediliyor.

Piyasanın gözü arz ve stok verilerinde

Böylece petrol piyasasında bir tarafta ABD’de beklentilerin üzerinde artan stoklar fiyatları aşağı çekerken, diğer tarafta Suudi Arabistan ve Libya kaynaklı arz kesintileri yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.

Yatırımcılar, önümüzdeki süreçte özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler, petrol sevkiyatları ve ABD’nin stok verilerinin fiyatlar üzerindeki etkisini izlemeye devam edecek.