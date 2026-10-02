Petrolde Çin etkisi: Yakıt ihracatını kısıtladı, fiyatlar yükseldi

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ABD'nin Avrupa ülkelerinden acil durum dizel stoklarını azaltmalarını istediği yönündeki haberler de piyasaların odağında yer aldı.

Brent 102 doların üzerinde

Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,28 artışla 102,60 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 27 sent veya yüzde 0,29 artışla 93,14 dolara çıktı.

Brent petrolü Perşembe günü 4 doların üzerinde, WTI ise 2 doların üzerinde değer kazanmıştı. ABD'nin Orta Doğu'ya takviye gönderdiğine ilişkin haberler ve Çin'in yakıt ihracatını kısıtlaması, küresel yakıt arzında sıkışıklığın daha da derinleşebileceği endişelerini artırdı.

Petrol haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor

Brent petrolü Eylül ayında yaklaşık yüzde 14 yükselmesinin ardından bu hafta yüzde 1,93 düşüşe hazırlanıyor. WTI ise geçen ay yaklaşık yüzde 4 değer kazanmıştı.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, piyasaların hafta boyunca "oldukça karmaşık sinyalleri" değerlendirdiğini belirtti. Waterer, Perşembe günkü sert yükselişlerin ardından yatırımcıların Cuma günü daha temkinli hareket ettiğini ifade etti.

Analiste göre Suudi Arabistan'ın petrol ihracatındaki toparlanması, Körfez'e doğru ilerleyen yeni bir ABD uçak gemisine ilişkin haberler ve Çin'in rafine petrol ürünleri ihracatını kısıtlama kararıyla dengeleniyor.

ABD'den Orta Doğu'ya yeni askeri takviye

Wall Street Journal, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiği bir dönemde Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi ve 10 bine kadar ilave asker göndermekte olduğunu bildirdi.

Trump da Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'la ilgili olarak "Şimdi bir karar vermem gerekiyor. Ya çok adil bir anlaşma imzalayacaklar ya da artık var olmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Çin'in yakıt ihracatı kararı piyasayı tedirgin etti

Çin'in sıvı yakıt ihracatına kısıtlama getirdiğine ilişkin haberler de Perşembe günü petrol piyasasındaki endişeleri artırdı.

Pekin, ABD-İsrail savaşının İran'a karşı başlamasının ardından Mart ayında yakıt ihracatını kısıtlamış, Temmuz ayında ise bu kısıtlamaları gevşetmişti. Çin halen dizel, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarını aylık bazda yönetiyor.

Kaynaklara göre Çin, Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere Ekim ayında ihracat yapılması için büyük rafinerilere henüz onay vermeden Perşembe günü bir haftalık tatile girdi.

Pekin'in 7 Ekim'de sona erecek tatilin ardından rafinerilerin yakıt ihracatına yeniden izin verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ABD'den Avrupa'ya dizel stoku çağrısı

ABD yönetiminin, küresel yakıt fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla Almanya ve Fransa'dan acil durum dizel stoklarını azaltmalarını istediği bildirildi.

Washington'un, aksi durumda olası bir ABD dizel ihracat yasağıyla karşılaşabilecekleri konusunda Avrupa ülkelerini uyardığı belirtildi. Bu gelişme, küresel dizel arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.