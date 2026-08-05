Petrolde düşüş durdu, fiyatlar yatay seyrediyor: Gözler ABD-İran görüşmelerine dair beklentilerde

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Petrol çarşamba günü, önceki iki işlem gününde yaşanan sert düşüşlerin ardından yatay seyretti.

Petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden normale dönmesini sağlamaya yönelik diplomatik girişmeleri yakından takip ediyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,3 yükselişle varil başına 79,62 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 0,2 değer kazanarak 75,90 dolardan işlem gördü.

Katar'dan barış mesajı, İran'dan yalanlama: Petrolde diplomasi etkisi

Katar, salı günü yaptığı açıklamada ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk girişimlerinde ilerleme sağlandığını duyurdu. Bu gelişme, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, İran yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında görüşmelerin başladığı yönündeki açıklamasını reddetmeyi sürdürdü.

Brent petrolde kritik eşik aşıldı: 13 Temmuz'dan bu yana en düşük kapanış

Brent petrol, salı günü varil başına 80 dolar seviyesinin altına gerileyerek 13 Temmuz'dan bu yana en düşük günlük kapanışını yaptı. Fiyatlardaki düşüşte, jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve piyasalardaki temkinli görünüm etkili oldu.

Hürmüz Boğazı anlaşmazlığı krizin kilit noktası

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG analistleri, yayımladıkları değerlendirme notunda ABD ile İran arasındaki müzakerelerde en kritik başlığın Hürmüz Boğazı olduğunu belirtti. Analistler, İran'ın boğaz üzerinde belirli ölçüde kontrol talebini sürdürüp sürdürmeyeceği ve ABD'nin bu talebe karşı mevcut tutumunu koruyup korumayacağının sürecin seyrini belirleyecek temel anlaşmazlık noktası olduğunu ifade etti.

Barış umudu petrolde satışı hızlandırdı

Brent petrol, Katar'ın savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk açıklamasının ardından salı günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek pazartesi günkü sert düşüşünü sürdürdü. Piyasalarda, tarafların kısa süre içinde uzlaşmaya varabileceği beklentisinin güçlenmesi, petrol fiyatları üzerindeki satış baskısını artırdı.

Trump ile Katar Emiri diplomasi masasında: Gündem ABD-İran anlaşması

Katar Emirliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin salı günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine yönelik diplomatik girişimlerin ele alındığını açıkladı. Görüşmede, iki ülke arasında kalıcı bir anlaşmaya varılmasını sağlayacak adımların değerlendirildiği bildirildi.

Trump 'müzakereler başladı' dedi, İran yalanlamayı sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin başladığını ve Tahran yönetiminin bir anlaşmaya varması için "son şans" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Ancak İranlı yetkililer, Washington ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü yönündeki iddiaları reddetmeye devam ederek görüşmelerin başladığı söylemini bir kez daha yalanladı.

ABD petrol stokları arttı: Gözler resmi EIA verilerinde

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine dayanan piyasa kaynakları, 31 Temmuz ile sona eren haftada ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının yükseldiğini, distilat yakıt stoklarının ise azaldığını bildirdi.

Verilere göre, ham petrol stokları söz konusu haftada yaklaşık 2,7 milyon varil artış kaydetti.

Piyasalar şimdi gözünü, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) çarşamba günü TSİ 17.30'da açıklayacağı resmi petrol stok verilerine çevirmiş durumda.