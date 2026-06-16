Petrolde gözler Hürmüz anlaşmasında: Düşüşün ardından yatay seyir

Petrol fiyatları, son iki haftanın en büyük günlük kaybının ardından yatay bir seyir izlerken, yatırımcılar ABD ile İran arasında sağlanan ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yeniden normale dönmesini amaçlayan anlaşmanın detaylarını değerlendirmeye başladı.

Brent petrol, pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 gerilemesinin ardından varil başına 83 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) ise 81 dolar civarında seyretti. ABD ve İran'ın cuma günü İsviçre’de geçici anlaşmaya imza atması bekleniyor. Ancak anlaşma metni henüz açıklanmış değil.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’daki G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın cuma günü itibarıyla açık olacağını belirterek, “Boğaz açık olacak ve geçiş ücreti alınmayacak” dedi.

Anlaşma var, ayrıntılar yok: Enerji piyasalarında temkinli bekleyiş

Anlaşmanın detaylarının henüz açıklanmamış olması ise piyasalarda temkinli yaklaşımın korunmasına yol açıyor. Basra Körfezi’ndeki enerji yetkilileri, alıcılardan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarının ne zaman normale döneceğine ilişkin yoğun sorular aldıklarını belirtirken, nakliye şirketleri ve petrol ticareti yapan firmalar da faaliyetlerini yeniden şekillendirebilmek için daha fazla netliğe ihtiyaç duyduklarını vurguluyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, çatışmaların piyasaya yansıttığı risk priminin önemli ölçüde silinmesini sağladı. Bu durum, enerji kaynaklı enflasyon baskılarının hafiflemesine katkıda bulunurken, ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını değerlendirdiği kritik bir döneme denk geldi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının petrol arzının kısa sürede eski seviyelerine döneceği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Nakliye güvenliği, operasyonel süreçler ve boğazdan geçiş koşullarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi, normalleşmenin zaman alabileceğine işaret ediyor.

Lojistik sorunların çözülmesi zaman alacak

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Raymond James analisti Pavel Molchanov, savaş öncesi petrol arz seviyelerine dönüşün en erken temmuz ayı sonunda gerçekleşebileceğini belirterek, lojistik sorunların çözülmesinin zaman alacağını söyledi.

Morgan Stanley, petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti

Öte yandan, anlaşmanın ardından petrol piyasasına ilişkin beklentilerini güncelleyen Morgan Stanley, fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Banka, Brent petrolün Temmuz-Eylül döneminde ortalama 90 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörürken, önceki tahmini 100 dolar düzeyindeydi. Dördüncü çeyreğe yönelik beklentisini de 95 dolardan 80 dolara çekti.

Morgan Stanley analistleri, yayımladıkları değerlendirme notunda anlaşmanın çatışmaların yatışması açısından kritik bir gelişme olduğunu vurguladı. Banka, petrol üretiminin eylül ayına kadar yaklaşık yüzde 50’sinin, yıl sonuna kadar ise yüzde 80’inin yeniden devreye alınabileceğini tahmin ediyor. Bu öngörü, küresel petrol arzında kademeli bir toparlanma ve normalleşme sürecine işaret ediyor.