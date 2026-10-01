Petrolde gözler Hürmüz'de: Sevkiyat arttı, fiyatlar düştü

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Petrol fiyatları, Ortadoğu'daki enerji akışında yaşanan iyileşme sinyalleri ve ABD'nin acil durum rezervlerinden gerçekleştirdiği yeni petrol satışının ardından düşüşe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı 97 dolara doğru gerileyerek önceki seansta kaydettiği kazanımların bir bölümünü geri verdi. Ortadoğu'dan petrol akışlarının toparlanmaya başlaması, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde devam eden belirsizliğin etkisini gölgede bıraktı.

Petrol sevkiyatları savaş öncesi seviyelere yaklaşıyor

Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattının kapasitesinin yaklaşık yarısını yeniden devreye almasının ardından bölgeden gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatlarında toparlanma görüldü.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarı da günlük 13,2 milyon varile yükseldi. Böylece bölgedeki enerji akışlarının savaş öncesindeki seviyelere yaklaştığına ilişkin işaretler güçlendi.

Piyasalar kalıcı toparlanma konusunda temkinli

Enerji akışlarındaki iyileşmeye rağmen petrol piyasasında temkinli görünüm korunuyor.

İran'daki savaşın sona ermesini sağlayacak kalıcı bir anlaşmaya varılmadığı sürece petrol akışlarındaki toparlanmanın sürdürülebilir olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Tahran ve Washington'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol konusunda farklı iddialarda bulunması da piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

İran, ABD'nin Hürmüz teklifini aldığını açıkladı

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda ABD'den bir teklif aldığını açıkladı.

Boğazın küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip olması nedeniyle bölgedeki gelişmeler petrol fiyatlarının seyri açısından yakından izleniyor.

OPEC+ üretim kararında değişiklik beklenmiyor

Öte yandan, OPEC+ ülkelerinin bu hafta sonu gerçekleştireceği toplantı da petrol piyasalarının odağında bulunuyor.

Piyasalarda, grubun kasım ayına ilişkin üretim kotalarında değişikliğe gitmemesi bekleniyor.