Petrolde gözler Jackson Hole'da



Petrol fiyatları bugün yükseldi, ancak ABD Merkez Banktası(Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde doların güçlenmesi ve arz sıkıntısına ilişkin endişelerin azalmasıyla üst üste ikinci haftalık düşüşüne doğru ilerliyor.

Brent ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 83,64 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 79,33 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta gerileyen ham petrol fiyatlarının, bu haftayı da yüzde 1,5-2,5 aralığında düşüşle tamamlaması bekleniyor.

Türkiye ile Irak arasında petrol ihracatının yeniden başlaması konusunda görüşmeler devam ediyor. Bu hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, hem Türkiye'de hem de Irak'ta yetkililerle görüşmelerde bulundular. Ancak görüşmelerde bir anlaşmaya varılamadı.

Gözler bugün Powell'ın konuşmasında olacak. Yatırımcılar Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasında, faiz oranlarının ne kadar süre yüksek kalacağına dair ipuçları arayacak.