Petrolde gözler Trump-Şi görüşmesinde: Fiyatlar yatay seyirde

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelerin başlamasının ardından yatay bir görünüm sergiledi. Piyasalar, kısa vadede sona ereceğine dair işaret görülmeyen İran savaşı nedeniyle temkinli hareket ediyor.

Brent petrol, önceki seansta yüzde 2 düşmesinin ardından varil başına 106 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 101 dolar seviyesine yakın seyretti. Trump, Pekin’deki karşılama töreninin ardından yaptığı açılış konuşmasında, “Çin ile ABD arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak” dedi.

Küresel petrol stoklarında rekor erime

Öte yandan savaş, küresel petrol stoklarında tarihi hızda bir erimeye neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, çatışmalar gelecek ay sona erse dahi piyasada ekim ayına kadar “ciddi arz açığı” yaşanması bekleniyor. Trump-Şi görüşmesi öncesinde ABD, İran petrolünün Çin’e satışında rol oynayan bankalara yönelik tehditlerini artırırken yeni yaptırımlar da devreye aldı. Çin ise İran ham petrolünün en büyük müşterisi olmayı sürdürüyor.

Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, çatışmaların şubat ayı sonunda başlamasının ardından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan geçen ham petrol ve yakıt sevkiyatı ilk çeyrekte günlük yaklaşık 6 milyon varil geriledi. Savaş boyunca Basra Körfezi’nden yalnızca sınırlı sayıda tanker çıkışı gerçekleştirilebildi.

Nisan ayı başından bu yana zaman zaman gerilimler yaşansa da ateşkes geçerliliğini koruyor. Ancak ABD ile İran’ın anlaşmazlıklarını giderecek ve kalıcı bir barış planı üzerinde uzlaşacak ölçüde somut ilerleme sağlayamadığı değerlendiriliyor. Bu tablo, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalmasına yol açarken, küresel pazarlara yönelik kritik enerji sevkiyatında da aksamalara neden oluyor.

Hark Adası terminalindeki yükleme iskeleleri yine boş kaldı

İran’ın ham petrol ihracatı da ABD donanmasının ülke limanlarına yönelik ablukası nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı. Bloomberg News tarafından yayımlanan uydu görüntülerine göre, İran’ın en büyük ihracat noktası olan Hark Adası terminalindeki yükleme iskeleleri salı günü bir kez daha boş kaldı. Uydu verilerinin tesiste faaliyet tespit ettiği üst üste dördüncü inceleme döneminde de bölgede herhangi bir tanker hareketliliği gözlenmedi.

ABD’nin, deniz yoluyla taşınan Rus petrolünün satın alınmasına imkan tanıyan yaptırım muafiyeti bu hafta sonunda sona eriyor. Bu gelişmenin, Rus petrolünün en büyük alıcılarından biri konumundaki Hindistan’daki rafineriler üzerinde baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor. Güney Asya ülkesi, bu ay itibarıyla şimdiye kadarki en yüksek petrol ithalat seviyesine ulaştı.