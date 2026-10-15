Petrolde ibre aşağı döndü: ABD'nin hamlesi piyasaları etkiledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Brent vadeli petrol kontratları yüzde 1,31 düşüşle varil başına 104,67 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,07 değer kaybederek 94,07 dolara indi. Böylece WTI, önceki seansta elde ettiği kazanımları geri verdi.

WTI, Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol devi Saudi Aramco'nun merkezine saldırması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almak için yeni taktikler uyguladığını açıklamasının ardından önceki seansta üç haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Hürmüz Boğazı'nda saldırılar arz endişelerini artırıyor

Denizcilik yetkililerine göre çarşamba günü, Hürmüz Boğazı yakınlarında meydana gelen ayrı olaylarda mühimmatla vurulan bir konteyner gemisi ile bir kuru yük gemisi battı.

Bölgede son 10 günde saldırıların yoğunlaşması, küresel petrol sevkiyatına ilişkin endişeleri artırdı. İran, ABD'nin limanlarına uyguladığı abluka ve geçen ay sıkılaştırılan yaptırımlara karşılık saldırılarını artırdığını bildirdi.

Dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri, deniz taşımacılığında aksamalara ve navlun maliyetlerinde rekor seviyelere yol açtı.

ABD, gölge filoya yönelik yaptırımları hafifletebilir

Petrol fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen ABD yönetimi, Rusya, İran ve Venezuela gibi ülkelerden petrol taşıyan ve “gölge filo” olarak adlandırılan gemilere yönelik yaptırımları hafifletme seçeneğini değerlendiriyor.

ABD'li bir yetkiliye göre görüşmeler, daha önce yaptırım uygulanan bazı gemilerin “yasal petrol” taşımasına izin verilmesi üzerinde yoğunlaşıyor.

Böyle bir adımın, petrol sevkiyatını kolaylaştırarak piyasadaki arz baskısını hafifletmesi ve taşımacılık maliyetlerinin düşmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ancak Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırıların sürmesi, arz güvenliğine yönelik riskleri canlı tutuyor.

Rusya ve Orta Doğu'da üretim artışı fiyatları baskılıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) verilerine göre Rusya'nın ham petrol üretimi eylülde günlük 65 bin varil artarak 8,43 milyon varile yükseldi. Buna karşın üretim, geçen yılın aynı dönemine göre günlük 870 bin varil daha düşük kaldı.

Orta Doğu Körfezi'ndeki üreticilerin ham petrol ihracatı da eylülde günlük 4,4 milyon varil artarak savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 75'ine ulaştı.

Üretim ve ihracattaki toparlanma, arzın yeniden artabileceği beklentisini güçlendirerek petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekledi.

ABD'nin petrol stoklarında dikkat çeken düşüş

ABD'de Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, 9 Ekim'de sona eren haftada ham petrol stokları 11,1 milyon varil azaldı. Aynı dönemde damıtılmış ürün stokları da gerilerken benzin stoklarında artış kaydedildi.

Ham petrol stoklarındaki sert düşüş, ABD'de petrol talebi ve arz dengesi açısından yakından izlenirken piyasalarda jeopolitik gelişmeler, olası yaptırım değişiklikleri ve üretim verileri fiyatların yönünü belirleyen temel unsurlar olmayı sürdürüyor.