Petrolde ibre aşağı döndü: Rusya'dan dizel hamlesi piyasaları etkiledi

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Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,57 gerileyerek varil başına 106,04 dolara indi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,5 düşüşle 93,27 dolardan işlem gördü.

Brent petrol, pazartesi günü 106,65 dolardan kapanarak 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Son düşüşte, Rusya'dan ilave dizel arzı sağlanabileceği beklentisi etkili oldu.

Trump'tan Rus yakıtı için yaptırım adımı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın küresel piyasalara dizel tedarik etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Trump yönetimi ayrıca Moskova'nın Ukrayna savaşından elde ettiği gelirleri azaltmayı amaçlayan Rus yakıtına yönelik ABD yaptırımlarını geçici olarak kaldırdı.

Rusya'dan gelebilecek ilave dizel arzının, küresel yakıt piyasalarındaki sıkışıklığı hafifletmesi ve son dönemde petrol fiyatlarını yukarı taşıyan arz endişelerini azaltması bekleniyor.

Ancak ABD'deki her iki partiden bazı milletvekilleri, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı anlaşmanın, Moskova Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sona erdirene kadar Rus enerji ithalatını yasaklayan ABD yasasını ihlal ediyor olabileceğini savundu.

Körfez'deki saldırılar petrol fiyatlarını destekliyor

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, Rusya'dan yeni dizel arzı sağlanması ve Suudi Arabistan'dan daha istikrarlı sevkiyatların piyasaya bir miktar rahatlama getirdiğini belirtti.

Bununla birlikte Waterer, piyasaların ilave arzdan çok Körfez'deki gemilere ve boru hatlarına yönelik yeni saldırı ihtimaline odaklandığını ifade etti. Gerilimin azaldığına ilişkin daha net işaretler görülene kadar petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin daha olası olduğunu söyledi.

İran'la bağlantılı Yemen'deki Husilerin hafta sonunda Riyad'daki uluslararası havalimanına saldırması ve Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerlere yönelik saldırıların bildirilmesi, enerji altyapısının ve deniz taşımacılığı güzergâhlarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Söz konusu gelişmeler, Orta Doğu'dan petrol arzında eylül ayında başlayan toparlanmayı sekteye uğratma riski taşıyor. Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek yeni kesintiler de küresel petrol piyasaları açısından kritik önem taşıyor.

OPEC'ten petrol talebi tahmininde aşağı yönlü revizyon

OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerin İşbirliği Bildirgesi kapsamındaki bakanları, deniz taşımacılığı ve sigorta maliyetlerinin emtia değerinin üçte birini aşarak daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, maliyetlerdeki artışın ham petrol ve petrol ürünlerinin verimli biçimde taşınmasını zorlaştırdığına dikkat çekildi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, yıl boyunca yaşanan gelişmeler doğrultusunda örgütün bu yıl için petrol talebi artış tahminini düşürdüğünü söyledi.

Buna göre OPEC, yıl başında günlük 1,4 milyon varil olarak öngördüğü talep artışı beklentisini 400 bin varile indirdi. Böylece petrol talebindeki artışa ilişkin tahmin, önceki öngörünün önemli ölçüde altında kaldı.

Petrol piyasalarında Rusya'dan gelebilecek ilave yakıt arzı ile Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.