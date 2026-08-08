Petrolde iki dev bankadan dikkat çeken tahmin: Fiyat tahminleri yukarı yönlü revize edildi

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Citi'den petrol tahmininde dikkat çeken revizyon: Brent beklentisi yükseldi

Citi, ABD ile İran arasında aylardır devam eden çatışmada çözüm sürecinin uzaması üzerine Brent petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, üçüncü çeyrek için Brent petrolün ortalama varil fiyatı beklentisini 75 dolardan 80 dolara çıkardı. Revizyonda, çatışmanın sona ermesine yönelik sürecin beklenenden uzun sürmesi ve petrol arzına ilişkin risklerin devam etmesi etkili oldu.

Bununla birlikte Citi, ABD ile İran arasındaki çatışmanın ilerleyen dönemde çözüme kavuşacağı yönündeki beklentisini korudu.

Citi'den kısa vadede yükseliş, uzun vadede düşüş beklentisi: Petrol tahmini belli oldu

Citi, kısa vadeli Brent petrol tahminini yükseltmesine rağmen 2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin beklentisini değiştirmedi. Banka, Brent petrolün bu dönemde ortalama 70 dolar seviyesinde işlem görmesini bekliyor.

Citi'nin 2027 yılı için varil başına 65 dolar olarak belirlediği ortalama fiyat tahmini de korundu.

Öte yandan küresel petrol piyasalarında 7 Ağustos Cuma günü işlemlerin tamamlanmasıyla Brent ham petrol 83,20-83,50 dolar aralığında haftalık kapanış yaptı. ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) ise haftanın son işlem gününü 78,10-78,20 dolar bandında tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD-İran çatışmasının sona ermesine yönelik sürecin uzaması ve müzakerelere ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Goldman Sachs'tan petrol için kritik tahmin: Brent 90 dolara çıkabilir

Goldman Sachs da hafta başında yayımladığı değerlendirmede, Brent petrol fiyatlarının kısa vadede 80-90 dolar bandında seyretmesini beklediğini açıkladı.

Banka, fiyatların bu aralıkta kalmasının ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmanın teyit edilmesine veya çatışmaların şiddetlenmesine bağlı olduğunu belirtti. Bu iki gelişmenin petrol piyasalarında fiyatların yönü açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.