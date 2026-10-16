Petrolde iki kritik gelişme karşı karşıya! Fiyatlar geriledi

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Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,39 düşerek varil başına 105,51 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,55 değer kaybederek 97,43 dolara indi.

ABD'de ham petrol stoklarının sert düşüş göstermesiyle WTI, perşembe günü yüzde 3'ün üzerinde yükselmişti. Aynı seansta Brent petrol fiyatları ise yatay bir seyir izlemişti.

Arzı artırmak için yeni adımlar devrede

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), perşembe günü piyasaya 20 milyon varilden fazla dizel ile mart ayında açıklanan rekor acil rezerv salımından geriye kalan petrolün sunulması konusunda anlaşmaya vardı. Bu adımla küresel arzın artırılması ve hızla yükselen petrol fiyatları üzerindeki baskının hafifletilmesi amaçlanıyor.

Ancak alınan önlemlerin fiyatları düşürmek için yeterli olup olmayacağı tartışılıyor. Haitong Futures, cuma günü yayımladığı değerlendirmede petrol fiyatlarının önceki seansta yükselişini sürdürmesinin, yatırımcıların açıklanan tedbirlerden yeterince tatmin olmadığını gösterdiğini belirtti.

Kurum, petrol piyasasında kalıcı bir rahatlama sağlanabilmesi için Orta Doğu'daki gerilimin azalmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

ABD, gölge filo tankerlerine yönelik yaptırımları hafifletebilir

ABD yönetiminin, küresel navlun maliyetlerini düşürmek amacıyla Rusya, İran ve Venezuela gibi ülkelerden petrol ve petrol ürünleri taşıyan bazı gölge filo tankerlerine yönelik yaptırımları kaldırmayı değerlendirdiği bildirildi.

ABD'li bir yetkiliye göre gündemdeki seçenekler, petrol taşımacılığının maliyetlerini azaltmayı ve sevkiyat üzerindeki baskıyı hafifletmeyi hedefliyor.

Söz konusu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus dizel yakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırmasından birkaç gün sonra gündeme geldi. Karar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinden ve Trump'ın Cumhuriyetçi Partili bazı senatörlerinden tepki aldı.

Orta Doğu'daki saldırılar düşüşü sınırlıyor

Petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıya rağmen Orta Doğu'daki çatışmalar, arz güvenliğine ilişkin endişeleri canlı tutuyor. Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilimin tırmanması ve bölgedeki gemilere yönelik yeni saldırılar, fiyatlardaki düşüşü sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Son 10 günde Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırıların arttığı belirtilirken İran, ABD'nin limanlarına yönelik ablukasına ve geçen ay sıkılaştırılan yaptırımlara karşı saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

Husiler, perşembe günü Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bulunan başkanlık sarayı kompleksine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da tırmanan çatışmalar sırasında Suudi altyapısına yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Piyasalarda bir yandan arzı artırmaya yönelik uluslararası adımlar, diğer yandan Orta Doğu'daki çatışmaların petrol sevkiyatına olası etkileri izleniyor. Fiyatların yönü açısından yaptırımlara ilişkin kararlar ve bölgedeki gerilimin seyri belirleyici olacak.