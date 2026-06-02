Petrolde İran-ABD belirsizliği: Yükseliş sonrası yatay seyir

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine yönelik belirsizliğin Basra Körfezi’nden enerji arzında uzun süreli aksama riskine dair endişeleri artırmasının ardından, yaklaşık bir ayın en güçlü yükselişi sonrası yatay bir seyir izledi.

Brent petrol, önceki seansta yüzde 4,2 yükseldikten sonra varil başına 95 dolar civarında işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 92 dolar seviyelerinde seyretti. Fiyatlar, pazartesi günü Tahran’ın Lübnan’daki İsrail saldırılarına tepki olarak Washington ile yürütülen görüşmeleri askıya aldığı yönündeki haberlerle sert yükseldi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerin devam ettiğini söylemesiyle bu kazanımların bir kısmı geri verildi.

Trump: İran ile Hürmüz mutabakatı yakın, ancak pürüzler sürüyor

Trump, ABC News’e verdiği demeçte, İran ile Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin bir mutabakat zaptının gelecek hafta imzalanabileceğini ifade etti. Ancak nihai anlaşma öncesinde çözülmesi gereken bazı başlıkların hâlâ masada olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatlarında oynaklık arttı: Gözler Hürmüz Boğazı’nda

Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının nasıl şekilleneceğine dair belirsizlik, petrol fiyatlarında oynaklığı artırıyor. Geçen ay fiyatlar, taraflar arasında anlaşma sağlanabileceği beklentisiyle gerilemişti. İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre Tahran ve bölgedeki müttefikleri, Hürmüz Boğazı’nın yanı sıra küresel petrol taşımacılığı açısından kritik önemdeki Bab el-Mandeb Boğazı’nı da tamamen kapatma seçeneğini değerlendiriyor.

Lübnan krizinde belirsizlik büyüyor: Trump ve Netanyahu’dan farklı açıklamalar

Belirsizliği derinleştiren bir diğer gelişme ise Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Lübnan’daki çatışmalara ilişkin telefon görüşmelerine dair çelişkili açıklamalar yapması oldu. Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Tel Aviv ile İran destekli Hizbullah arasında ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin tüm Lübnan topraklarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, salı ve çarşamba günlerinde yeni görüşmeler gerçekleştirileceğini açıkladı.