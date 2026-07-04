Petrolde jeopolitik tansiyon düştü, fiyatlar geriledi

Brent petrol fiyatları, dün düşük işlem hacminin etkili olduğu haftanın son işlem gününde varil başına 72 dolar civarında seyretti.

Fiyatlar, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndan ticari sevkiyatın toparlanmasını sürdürmesiyle, şubat ayı sonunda Orta Doğu'da çatışmaların başlamasından önceki seviyelere yaklaştı.

Bölgedeki arz tarafında Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki güçlü arz toparlanmasıyla birlikte savaş öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 90'ına ulaştı.

Irak'tan yapılan petrol sevkiyatında da toparlanmaya ilişkin sınırlı işaretler görülürken, İran petrolünün önemli bir bölümünün denizde beklemeye devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen temasların ardından İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Çarşamba günü Doha'da ABD ve İranlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.