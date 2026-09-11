Petrolde kritik eşik aşıldı: 100 doların üzerinde haftayı tamamlamaya hazırlanıyor

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Her iki gösterge için de bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek haftalık kapanış, mayıs ortasından bu yana bir ilk olacak.

Brent 108 doları, WTI 103 doları aştı

Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 1 yükselerek varil başına 108,68 dolara çıktı. ABD ham petrolü WTI ise yüzde 1 artışla 103,45 dolara yükseldi.

Her iki petrol göstergesi de perşembe günü yüzde 6'nın üzerinde değer kazanmıştı. Böylece Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla fiyatlardaki yükseliş ivmesi güçlendi.

Saldırılar arz endişelerini büyüttü

Analistler, Yemen'den Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların çatışmanın İran ve Hürmüz Boğazı'nın ötesine taşındığına işaret ettiğini belirtiyor.

Bölgedeki gerilimin genişlemesi, petrol arzında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırırken fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı da güçlendiriyor.

Trump'tan yeni saldırı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ağır hasar gören Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin yakınında bulunan Pickaxe Mountain'ı hedef alabilecekleri uyarısında bulundu.

Trump ayrıca İran savaşının kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini söyledi.

IG analisti Tony Sycamore, çatışmanın kontrolden çıkması ve İran'ın savaşı mümkün olduğunca genişletip uzatmaya istekli olduğuna ilişkin işaretlerin artmasıyla WTI'ın mart ayında gördüğü 119,48 dolarlık zirveyi yeniden test etme ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

İran, ABD'nin beş İran petrol tankerini vurmasının ardından çarşamba günü Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiye saldırdığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da yeni saldırılara karşılık vereceğini ve olası saldırılara yönelik tepkisini artıracağını bildirdi.

Bölgedeki gelişmeler, küresel petrol ticaretinin kritik güzergâhlarından Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek daha geniş çaplı aksamalara ilişkin endişeleri artırıyor.

ABD'de motorin fiyatı 6 doları aştı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt piyasasına da yansıyor.

Fiyat takip platformu GasBuddy'nin verilerine göre, ABD'de ulusal ortalama motorin fiyatı perşembe günü ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıktı.

ABD-İran savaşı nedeniyle arz endişeleri artarken, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıları da küresel rafinaj kapasitesi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Petrolün yönünde Çin belirleyici olacak

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağında dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in talebinin belirleyici olacağını değerlendiriyor.

Çin'in petrol alımlarını sürdürmesi halinde mevcut arz kesintilerinin piyasa üzerindeki etkisinin daha da büyüyebileceği ve fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdürebileceği belirtiliyor.

OPEC'ten talep tahmininde yeni düşüş

OPEC ise küresel petrol talebine ilişkin beklentisini yeniden aşağı çekti.

OPEC'in aylık raporunun bir kopyasına göre, 2026 yılı küresel petrol talebi artış tahmini günlük 380 bin varile indirildi. Böylece kuruluş, söz konusu tahminini üst üste beşinci kez aşağı yönlü revize etmiş oldu.

Petrol piyasasında jeopolitik riskler arz tarafında fiyatları desteklerken, OPEC'in talep tahminindeki aşağı yönlü revizyon küresel ekonomiye ilişkin soru işaretlerinin sürdüğüne işaret ediyor.