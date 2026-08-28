Petrolde kritik eşik aşıldı: Körfez’den sevkiyat yeniden hızlandı

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Arz akışındaki toparlanmanın küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladığı ifade edilirken, ham petrol fiyatları varil başına 89 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Körfez’den petrol ihracatı günlük 15-16 milyon varile çıktı

Goldman Sachs analistleri Daan Struyven ve Yulia Zhestkova Grigsby tarafından hazırlanan rapora göre, Basra Körfezi’nden gerçekleştirilen toplam ham petrol ve petrol ürünü ihracatı günlük 15-16 milyon varil seviyesine yükseldi.

Mart ayında günlük 5-6 milyon varile kadar gerileyen sevkiyat hacminde böylece önemli bir toparlanma görüldü. Mevcut rakamlar savaş öncesi seviyelerin günlük 7-8 milyon varil altında kalsa da petrol arzının yeniden önemli ölçüde toparlandığına işaret ediyor.

Hürmüz Boğazı’nda petrol trafiği yeniden hızlandı

Cnbc-E'de yer alan habere göre dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan geçen günlük petrol miktarının da 8-10 milyon varil seviyesine yaklaşmış olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak bölgedeki gerçek ticaret hacmini ölçmek kolay değil. Bazı tankerlerin izlenmekten kaçınmak amacıyla uydu transponderlerini kapattığı ve bu şekilde "karanlık geçiş" yaptığı belirtiliyor.

Piyasa kaynakları, Kızıldeniz üzerinden yapılan Suudi Arabistan ihracatları dışarıda bırakıldığında, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ham petrol miktarını günlük 6-8 milyon varil civarında tahmin ediyor.

Üreticiler ve tanker şirketleri savaş koşullarına uyum sağladı

Petrol taşımacılığında kullanılan alternatif yöntemlerin artması da dikkat çekiyor. Uzmanlaşmış nakliyecilerin gerçekleştirdiği "karanlık geçişler" ve gemiden gemiye yapılan petrol transferlerindeki artış, sektörün çatışma koşullarına uyum sağladığını gösteriyor.

Goldman Sachs, lojistik operasyonlardaki bu esnekliğin Orta Doğu’daki kesintilerin uzun sürmesi halinde dahi petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlayabileceğini belirtti.

Petrol fiyatları 120 dolardan 89 dolara geriledi

Körfez’den petrol çıkışlarının yeniden artması, küresel petrol piyasasındaki arz endişelerinin azalmasına katkı sağladı.

Ham petrol fiyatları nisan ayında varil başına 120 doların üzerine çıkarak rekor seviyeleri görmüştü. Sevkiyatların toparlanmasıyla birlikte fiyatlar 89 dolar seviyelerine kadar geriledi.

LNG ve petrol ürünlerinde risk sürüyor

Ham petrol sevkiyatındaki toparlanmaya rağmen enerji piyasasının tamamında risklerin ortadan kalkmadığına dikkat çekildi.

Goldman Sachs, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve rafine petrol ürünü sevkiyatlarının hâlâ düşük seviyelerde bulunduğunu belirtti.

Banka, Orta Doğu’daki aksaklıkların uzaması halinde Avrupa doğal gaz fiyatları ile vadeli rafine petrol ürünü fiyatlarının, ham petrole kıyasla çok daha yüksek bir yükseliş riski taşıdığı uyarısında bulundu.