Petrolde net mesaj: Hürmüz açılmadan fiyatlar düşmez

Houston'da düzenlenen CERAWeek konferansında konuşan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) CEO'su Mike Sommers, küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki artışı dizginlemek için Beyaz Saray'ın elindeki en güçlü kozun Hürmüz Boğazı'nın bir an önce tanker trafiğine açılması olduğunu belirtti.

Sommers, ABD ile İran arasındaki savaşın gidişatına ilişkin belirsizlik sürerken, boğazın ikamesinin olmadığını ve bu kritik geçidin hızla açılması gerektiğini vurguladı.

Dünya petrol üretiminin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, savaşın patlak vermesinden bu yana kapalı tutuluyor.

Sommers, boğazın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda sadece ABD'de değil, özellikle Avrupa ve Asya piyasalarında fiyat artışlarının süreceğini ifade etti.

API üyesi şirketlerin CEO'larının İran konusunun kesin bir çözüme kavuşturulmasını istediğini belirten Sommers, İran'ın herhangi bir günde fırlatacağı dronlarla boğazı kontrol edebilecek bir konumda bırakılmaması gerektiğini savundu.