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Petrolde Ortadoğu etkisi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,47 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Petrolde Ortadoğu etkisi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
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Dün 77,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalarak 76,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlarda, fiziki piyasada görülen olası daralma işaretleri etkili oldu. Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı.

Yılın ilk yarısında günlük 400 bin varil düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), "Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, küresel petrol stoklarının yılın ilk yarısında günlük yaklaşık 400 bin varil düşüş kaydettiğine işaret ederek, yılın ikinci yarısında ise stokların günlük yaklaşık 800 bin varil azalacağını tahmin etti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısına yol açtı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 180 bin varil arttığını öngördü.

Söz konusu veri, yaz döneminin sonuna yaklaşılmasıyla azalan seyahatlerin yakıt talebinde düşüşe neden olduğuna işaret ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Veriler, stokların arttığını gösterirse fiyatların aşağı yönlü seyredeceği öngörülüyor.

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