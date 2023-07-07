Petrolde primler 2'nci haftaya taşınıyor

Haftanın son işlem gününde dirençli talep sayesinde petrol üst üste ikinci haftayı da primle kapatmaya hazırlanıyor.

Dirençli talebin ABD petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüşe neden olması ve faiz oranlarındaki artış korkularını dengelemesiyle petrol fiyatları cuma günü hafif yükseldi. Böylece petrol üst üste ikinci haftalık primini elde etme yolunda ilerledi.

Fiyatlarda sınırlı artış

Asya seansında işlem gören Brent tipi ham petrol vadeli kontratları %0,3 artışla varil başına 76,72 dolar olurken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolü 19 sent yükkselişle 71,99 dolar civarındaydı. Her iki gösterge de üst üste ikinci hafta yaklaşık %2 değer kazanma yolunda.

Talepte iyileşme sinyalleri

Reuters’a konuşan OANDA Analisti Edward Moya, "ABD yoğun yaz seyahatlerine girerken, Suudiler Avrupa ve Asya cephelerinde fiyatları yükseltebildikçe ham petrol talebi görünümü daha iyi görünmeye başlıyor" dedi.

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ham petrol stoklarının güçlü rafinaj talebi nedeniyle beklenenden daha fazla düştüğünü, benzin stoklarının ise geçen hafta sürüşlerdeki artışın ardından büyük bir düşüş kaydettiğini söyledi.

Kesintiler üretimin %5’ine çıktı

Bu gelişme, önde gelen petrol ihracatçıları Suudi Arabistan ve Rusya'nın Ağustos ayı için yeni bir üretim kesintisini duyurmasıyla gerçekleşti. Toplam kesintiler şu anda günlük beş milyon varilden fazla ve küresel petrol üretiminin %5'ine denk geliyor.

Ancak petrol fiyatlarındaki artışlar, ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz oranlarını %5-%5,25 seviyesinde sabit tutmasının ardından 25-26 Temmuz'daki toplantısında faiz oranlarını artıracağı beklentilerinin güçlenmesiyle sınırlandı.

OPEC'e yakın kaynaklar, petrol kartelinin bu ayın sonunda ilk görünümünü yayınladığında gelecek yıl için petrol talebi büyümesine ilişkin iyimser görüşünü koruyacağını, bu yıla göre bir yavaşlama ancak yine de ortalamanın üzerinde bir artış öngördüğünü belirtiyor.

Daha yüksek faiz oranları işletmeler ve tüketiciler için borçlanma maliyetlerini artırarak ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve petrol talebini azaltabilir. Yatırımcılar önümüzdeki hafta ABD ve Çin enflasyon verilerinden faiz oranlarına ilişkin ipuçları arayacaklar.

Bazı analistler “Petrol bu hafta bir taban buldu ve küresel resesyon korkuları artmadığı sürece yükselişe geçebilir" diye uyardı.