Petrolde savaş primi eriyor: Citi’den petrol için düşüş senaryosu

Citi, ABD-İran mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normalleşmesiyle birlikte petrol fiyatlarının önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde gerilemeye devam ederek 2027'nin ilk çeyreğinde varil başına 60-65 dolar bandına ineceğini öngörüyor.

Banka, Hürmüz Boğazı akışlarının yeniden başlaması ve normalleşmesinin zamanla petrol fiyatlarını "zayıf temelli yapıya yeniden çıpaladığını" ifade etti.

ABD'nin perşembe günü İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını açıklamasının ardından petrol fiyatları, 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Analistler, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan ihracatın önümüzdeki aylarda normale dönebileceğini belirtiyor. İki ülke arasındaki bazı temel sorunların henüz çözüme kavuşturulmadığı da not düşülüyor.