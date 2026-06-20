Petrolde savaş primi siliniyor: Brent haftayı kayıpla kapatıyor

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yükseliş gösterirken, İsrail ile Hizbullah arasında da anlaşmaya varılan ateşkes, ABD-İran arasındaki anlaşmada sona yaklaşılması gibi gelişmelerle arz endişelerini azalması, petrol fiyatlarının haftalık bazda gerilemesinde neden oldu. Brent petrol varili yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmeye hazırlanıyor.

İsrail ile Hizbullah arasında dün yürürlüğe giren ateşkesin ardından Körfez ülkeleri petrol ihracatını artırmaya yönelik hazırlıklara başladı. MarineTraffic verilerine göre, ham petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan en az dört tanker cuma günü Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Irak Körfezi'ndeki limanlara doğru ilerledi.

Buna karşın İran, boğazdaki gemi trafiği üzerindeki denetimini sıkılaştıracağı mesajını verdi. İran devlet televizyonu, gemilerin geçişleri için Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon sağlanmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Reuters'ın gördüğü ve son 24 saat içinde denizcilik sektörüne dağıtılan bir uyarı notunda, İran Körfez Boğazı Otoritesi, "PGSA tarafından verilmiş geçerli bir geçiş izni olmadan hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini" belirtti.

Hürmüz riski fiyatlanıyor

Commodity Context bülteninin kurucusu Rory Johnston, İran'ın boğaz geçişlerine ilişkin koşullarının petrol fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Johnston, piyasanın daha sorunsuz bir anlaşma ve uygulama sürecini fiyatladığını belirterek, mevcut gelişmelerin beklentilerden farklı seyrettiğini ifade etti.

Buna rağmen Brent petrolün haftalık bazda yaklaşık yüzde 8 gerilemesi, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik anlaşmanın ardından arz endişelerinin önemli ölçüde azalmasına bağlandı.

Price Futures Group Kıdemli Analisti Phil Flynn, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere doğru ilerlediğini belirterek, önümüzdeki günlerde piyasaya daha fazla arzın gelmesinin beklendiğini söyledi.

Flynn, limanlarda bekleyen tankerlerin düşünüldüğünden daha hızlı hareket edebileceğini ve İran ile ABD arasında iş birliği sağlanması halinde sevkiyatların kısa sürede normale dönebileceğini ifade etti.

ABD-İran görüşmeleri ertelendi

İran Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD yetkilileri arasında İsviçre'de cuma günü yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini açıkladı. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı yapılması için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Bakanlık, savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasının dijital ortamda imzalanmış olması nedeniyle görüşmenin aciliyetini kaybettiğini bildirdi.

Analistler, anlaşmanın körfezde bekleyen 85 milyon varilden fazla petrolün küresel piyasalara ulaşmasını sağlayabileceğini değerlendiriyor. Anlaşma kapsamında İran petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması da ek arz artışına yol açabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Küresel petrol ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınırken, ABD-İran anlaşmasının ardından üretim ve sevkiyatların tamamen normale dönmesinin birkaç ay sürebileceği belirtiliyor.

Senaryolar değişti

Citi, yüzde 60 olasılık verdiği temel senaryosunda petrol akışlarının kalıcı şekilde normale dönmesini ve piyasada arz fazlası oluşmasını bekliyor. Banka, petrol fiyatlarının önümüzdeki 6 ila 12 ay içerisinde düşüş eğilimine girerek 2027'nin ilk çeyreğinde varil başına 60-65 dolar aralığına gerileyebileceğini öngördü.

Commerzbank ise Brent petrol için yıl sonu tahminini 85 dolardan 80 dolara düşürdü. Banka, fiyatların önümüzdeki yılın büyük bölümünde savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam edeceğini değerlendirdi.

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed de ülkenin petrol sahalarının yeniden üretime başlamaya hazır olduğunu ve üretimin kademeli olarak eski seviyelerine döneceğini açıkladı.

Öte yandan OPEC'in 2026 Dünya Petrol Görünümü raporuna göre küresel petrol talebinin 2025'te günlük 105,1 milyon varilden 2030 yılında 113,3 milyon varile yükselmesi bekleniyor.