Petrolde sert düşüş: Ateşkes umudu fiyatları yüzde 5 aşağı çekti

Petrol fiyatları, ABD ile İran'ın yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından hafta sonunda ateşkese yönelmesi ve krizin diplomatik yollarla çözülebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 geriledi.

Jeopolitik tansiyonun düşmesi, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden normal seyrine dönebileceği yönündeki beklentileri de artırdı. Bu gelişme, arz kesintisi endişelerinin azalmasına ve petrol fiyatları üzerindeki risk priminin gerilemesine katkı sağladı.

Petrolde üç haftalık ralli sona erdi

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5,05 değer kaybederek 91,89 dolara gerilerken, gün içinde kısa süreliğine piyasalar açısından kritik eşik olarak görülen 90 dolar seviyesinin de altını test etti. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,23 düşüşle varil başına 84,64 dolardan işlem gördü.

Böylece her iki gösterge petrol kontratı da son üç haftadır devam eden yükseliş trendini tersine çevirerek yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Hürmüz ve Kızıldeniz krizi petrolü 100 dolara taşımıştı

Ortadoğu'da tırmanan çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarını aksatması ve gerilimin Kızıldeniz'e sıçramasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Söz konusu gelişmeler, küresel arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Bab el-Mendeb Boğazı üzerinden Asya pazarına yaptığı petrol sevkiyatını da olumsuz etkilemişti.

ABD'den kritik açıklama: Trump diplomasi için saldırıları durdurdu

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News Sunday ve diğer ABD'li yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın diplomatik girişimlere fırsat tanımak amacıyla ABD'nin askeri saldırılarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Waltz, söz konusu adımın, krizin müzakere yoluyla çözülebilmesi için diplomasiye zaman kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Diplomasi sinyali petrolü rahatlattı: Gözler Hürmüz'de

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG Markets analisti Tony Sycamore, yayımladığı değerlendirmede, “Gerçek bir diplomatik sürecin başlayabileceğine yönelik umutlar artıyor. Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne ilişkin daha net düzenlemeler içeren 14 maddelik mutabakat zaptına (MOU) geri dönülmesi, iyi bir başlangıç olabilir” dedi.

Saldırılara ara verilmesine rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği henüz normalleşmedi. Kpler verilerine göre, hafta sonunda boğazdan geçen günlük emtia gemisi sayısı 10'un altında kaldı.

Kızıldeniz'de yeni gerilim: Husi saldırısı deniz ticaretini vurdu

Öte yandan, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz kıyısında bulunan Suudi petrol tesislerini hedef alan saldırılarının ardından, Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinde pazar günü belirgin bir yavaşlama yaşandı. Buna rağmen, üçüncü bir Çin'e ait süper tanker, boğazı güvenli şekilde geçerek bölgeden çıkış yapmayı başardı.

Analist uyardı: Armatörler Hürmüz'e dönmekte temkinli

MST Marquee analisti Saul Kavonic ise, “Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılıkta yaşanacak olası toparlanmanın yavaş ve sınırlı olması bekleniyor. Birçok armatör hâlâ temkinli davranıyor ve boğaza daha fazla boş gemi göndermeden önce güvenlik konusunda daha güçlü işaretler görmek isteyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.