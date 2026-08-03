Petrolde yüzde 5'i aşan kayıp! Trump'ın İran kararı sonrası fiyatlarda sert düşüş

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Küresel petrol piyasaları yeni haftaya sert kayıplarla giriş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri müdahaleyi erteleyerek nükleer anlaşma kapsamında diplomatik çözüm arayışını öne çıkarması, jeopolitik risk primini azaltırken petrol fiyatlarında güçlü satışları beraberinde getirdi.

Bu gelişmeyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,1 düşüşle 83,44 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 5,8 gerileyerek 79,77 dolara indi.

Trump: Hürmüz Boğazı yeniden açılsın

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin anlaşmanın sonuçlandırılması için ek süre istediğini açıkladı.

Trump, temel hedeflerinin İran'ın nükleer programını tamamen sona erdirmek ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın derhal tam kapasiteyle yeniden ulaşıma açılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Söz konusu açıklamalar, piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşeceği ve arz risklerinin azalacağı beklentilerini güçlendirerek risk priminin gerilemesine katkı sağladı.

Jeopolitik gerilim petrolü uçurmuştu

Petrol fiyatları, geçen ay ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar ve Umman açıklarında petrol tankerlerini hedef alan saldırıların etkisiyle yüzde 20'nin üzerinde yükseliş kaydetmişti.

Bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle çok sayıda tanker Körfez'e girişte temkinli hareket ederken, olası arz kesintilerine yönelik endişeler küresel petrol fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirmişti.

Uzmandan kritik uyarı: Gözler İran ve Hürmüz Boğazı'nda

Cnbc-E'de yer alan habere göre IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, yatırımcıların bu hafta diplomatik temasların devam edip etmeyeceğini yakından izleyeceğini söyledi.

Sycamore, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını artırması ya da ABD üsleri ve petrol tankerlerini hedef alan yeni saldırılar düzenlemesi halinde jeopolitik gerilimin yeniden tırmanabileceği ve bunun petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Tanker trafiğinde alarm sürüyor: Hürmüz'de yavaşlama, yeni saldırılar

Denizcilik verileri, hafta sonunda Suudi Arabistan petrolü taşıyan iki tankerin Babülmendep Boğazı'nı güvenli şekilde geçtiğini ortaya koyarken, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin son saldırıların ardından halen yavaş seyrettiğini gösterdi.

Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), cumartesi gününden bu yana ticari tankerlere yönelik üç yeni saldırının meydana geldiğini duyurarak bölgedeki güvenlik risklerinin sürdüğüne işaret etti.

OPEC+ üretimi artırdı, arz etkisi bekleneni vermedi

OPEC+, eylül ayından itibaren günlük yaklaşık 188 bin varillik yeni üretim artışını onaylayarak daha önce uygulamaya aldığı gönüllü üretim kesintilerini kademeli olarak geri çekme sürecini tamamladı.

Buna karşın piyasa uzmanları, İran ve Ukrayna kaynaklı ihracat aksaklıkları nedeniyle açıklanan üretim artışlarının önemli bölümünün fiilen küresel piyasaya ulaşamadığını belirtiyor. Bu nedenle OPEC+ kararının arz üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı değerlendiriliyor.