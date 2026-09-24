Petrolde tansiyon düştü: İran-ABD diplomasisi fiyatları aşağı çekti

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Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,9 düşerek varil başına 102,13 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 91,56 dolara indi.

İran'dan diplomasi mesajı

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, İran ile ABD arasındaki gerilimin diplomatik yollarla sona erdirilebileceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

Üst düzey bir İranlı yetkili, Çarşamba günü Reuters'a yaptığı açıklamada, iki ülkenin savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda hâlâ görüş ayrılıkları yaşadığını ancak diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Açıklama, İran Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı ve Tahran'ın ABD baskısına boyun eğmeyeceği yönündeki değerlendirmelerin ardından geldi.

İranlı yetkili, Tahran'ın Washington tarafından sunulan barış önerilerine ilişkin değerlendirmesinin sürdüğünü belirtti.

Tahran'ın önceliği Hürmüz Boğazı

İran'ın önerileri arasında ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırması ve küresel petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması öne çıkıyor.

Yetkili, Salı günü gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde de Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmasının ele alındığını aktardı.

Ancak İran'ın güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın talepleri karşılanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını söyledi.

ABD'den "askeri seçenek" mesajı

Washington cephesinden ise diplomasiye yönelik temkinli mesajlar geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmaya varılması için zaman içinde yoğun bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti. Rubio ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri seçeneklerinin de bulunduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, piyasaların diplomatik çözüm beklentisi ile bölgedeki çatışmanın daha da tırmanma riskini birlikte fiyatlamasına neden oluyor.

Motorin ihracatı iddiası piyasayı hareketlendirdi

Petrol piyasasında yatırımcıların gündemindeki bir diğer konu ise ABD'nin motorin ihracatına yönelik olası kısıtlamalar oldu.

Politico'nun, Trump yönetiminin 90 günlük motorin ihracatı yasağı hazırladığı yönündeki haberinin ardından ultra düşük kükürtlü motorin vadeli kontratları gün ortasında yaklaşık yüzde 5 geriledi. Ancak Beyaz Saray söz konusu iddiayı yalanladı.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Enerji Bakanı Chris Wright'ın Salı gecesi petrol sektörü yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde, ABD'nin motorin ihracatına yönelik olası kısıtlamalara hazırlıklı olunmasını istediği belirtildi.

Wright, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın böyle bir uygulamayı desteklediğini söylemesine rağmen motorin ihracatının yasaklanmasının etkili olmayacağını savundu.

ABD'nin petrol stokları arttı

Analistler ve piyasa uzmanları, motorin ihracatına yönelik olası bir yasağın enerji fiyatlarını düşürme konusunda sınırlı etki yaratabileceği, buna karşılık küresel arzı daha da sıkılaştırarak ekonomiler üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan ABD'nin ham petrol stokları da piyasaların dikkatini çekti. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon varil artarak 426,4 milyon varile yükseldi.

Reuters anketine katılan analistler ise stokların 641 bin varil azalmasını bekliyordu.

Aynı dönemde akaryakıt stoklarında ise düşüş kaydedildi.