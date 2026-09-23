Petrolde tansiyon düştü: Suudi Arabistan arzı artırdı, diplomasi umutları güçlendi

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Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,07 düşüşle varil başına 99,18 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı yüzde 0,39 azalarak 90,17 dolara indi.

Piyasalarda diplomasi beklentisi öne çıktı

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki savaşın diplomatik yollarla sona erdirilebileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü İran’a yönelik sert açıklamalar yaparken, elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın savaşı sona erdirmek amacıyla İranlı arabulucularla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Trump, tarafların anlaşmaya varmasına yönelik “büyük bir ivme” bulunduğunu belirtti.

Arz görünümündeki iyileşme ve yaklaşık yedi aydır devam eden çatışmayı sona erdirme girişimleri, Brent petrolünün salı günü 8 Eylül’den bu yana ilk kez varil başına 100 doların altında kapanmasını sağladı.

“Piyasa daha olumlu bir tablo görüyor”

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, petrol piyasasında küresel arz görünümünün birkaç hafta öncesine kıyasla daha olumlu değerlendirildiğini belirtti.

Waterer, ABD ve İran heyetlerinin New York’taki görüşmelerinin yatırımcılara umut verdiğini ifade ederek, sert açıklamalar sürse de piyasaların görüşmelerin gerçekleşme ihtimalini fiyatlamayı tercih ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan kritik boru hattını yeniden devreye aldı

Petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkileyen bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan’dan geldi.

Konuya yakın üç kaynağa göre Riyad, salı günü Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’ndaki operasyonları yeniden başlattı. Gelişme, Orta Doğu’dan petrol arzının yeniden artabileceğine yönelik işaretlerin güçlendiği bir dönemde gerçekleşti.

Suudi Arabistan, Iraklı milisleri sorumlu tuttuğu drone saldırılarının ardından 11 Eylül’de boru hattını kapatmış ve Yanbu Limanı’ndaki ham petrol yüklemelerini durdurmuştu.

Hürmüz Boğazı’na alternatif güzergah

Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan açısından Hürmüz Boğazı’na alternatif kritik bir güzergah niteliği taşıyor.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının ardından Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin petrol sevkiyatında Hürmüz Boğazı’na bağımlılığının yarattığı riskler artarken, Riyad bu hat üzerinden günlük yaklaşık 4 milyon varil petrolü boğazı bypass ederek Yanbu Limanı’na yönlendirebiliyor.

Boru hattındaki operasyonların yeniden başlaması, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin kısmen azalmasına ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskının güçlenmesine yol açtı.