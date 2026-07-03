Petrolde temkinli yükseliş: Gözler ABD-İran görüşmelerinde

Petrol fiyatları, ABD'de uzun tatil haftası öncesinde ve Washington ile Tahran arasında Orta Doğu'da barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlere ilişkin temkinli iyimserliğin desteğiyle cuma günü hafif yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,24 artışla 72,10 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,20 primle 68,83 dolardan işlem gördü. ABD piyasaları ise cumartesi günkü Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle cuma günü kapalı olacak.

Petrolde sakin seyir: Haftalık değişim sınırlı kaldı

Önceki işlem gününde hem Brent hem de WTI petrol, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti. Haftalık bazda ise Brent petrol yüzde 0,02 değer kaybederken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,12 yükseldi. Böylece iki gösterge de son ayların en sınırlı haftalık fiyat değişimlerinden birini kaydetti.

"Piyasada temkinli bir iyimserlik hâkim"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Piyasada temkinli bir iyimserlik hâkim. Yatırımcılar barış çabalarının kalıcı olacağına inanmak istiyor ancak sahada somut kanıtlar görene kadar risklerini tamamen azaltmıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz yeniden açıldı, petrol üreticileri gaza bastı

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların ardından küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların yeniden normale dönmesi, petrol üreticilerini üretimi artırmaya yöneltti. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının yaklaşık beşte biri bu geçitten taşınıyor.

Konuya yakın bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Kuveyt'in petrol üretimi haziran ayında günlük 580 bin varilden 1,65 milyon varile yükseldi. Kaynak, OPEC üyesi ülkenin, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından ihracatını hızlandırdığını ifade etti.

Suudi petrolünde sevkiyat hızlandı: 10 milyon varillik tanker çıkışı

Öte yandan, ticaret kaynakları ve gemi takip verileri, toplam 10 milyon varil Suudi petrolü taşıyan en az beş süpertankerin Hürmüz Boğazı'nı geçerek sevkiyata başladığını gösterdi. Ayrıca, Saudi Aramco, Asya pazarındaki satışlarını artırmak amacıyla spot fiyatlandırma yöntemini uygulamaya aldı.