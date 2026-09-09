Petrolde yeni denklem: Dev bankalar Brent tahminlerini neden yükseltiyor?

Brent petrol 8 Eylül'de 97,92 dolara kadar yükselerek yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesini gördü. Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı çevresindeki taşımacılık sorunları, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Buna karşın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının tamamen durmaması, alternatif ihracat güzergahlarının kullanılması ve OPEC dışı üreticilerden gelen arz, piyasadaki kaybın bir bölümünü dengeliyor.

Çin'deki petrol talebine ilişkin zayıf görünüm ve yüksek stok seviyeleri de fiyatlardaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle piyasada fiyatlamanın odağında, mevcut arz kaybının yanı sıra taşımacılık sorunlarının ne kadar süre devam edeceği bulunuyor.

HSBC'nin 2027 tahmini 20 dolar yükseldi

HSBC, 2026 yılı için ortalama Brent petrol tahminini 80 dolardan 90 dolara, 2027 beklentisini ise 65 dolardan 85 dolara yükseltti.

HSBC'nin yeni projeksiyonu, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunların kalıcı olacağı varsayımına dayanmıyor. Ancak petrol akışlarının normalleşmesinin daha önce öngörülenden uzun sürebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle özellikle 2027 tahminindeki 20 dolarlık artış, Orta Doğu'daki gelişmelerin orta vadeli fiyat görünümündeki ağırlığının arttığına işaret ediyor.

BofA petrol için daha yüksek fiyat tabanı öngörüyor

Bank of America (BofA), 2026'nın ikinci yarısı için Brent petrol tahminini 76 dolardan 83 dolara yükseltti. BofA'nın 2027 beklentisi ise 75 dolar seviyesinde bulunuyor.

BofA'nın temel senaryosu, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışlarının kademeli olarak normale dönmesi üzerine kurulu. Ancak kurum, arz kesintilerinin yıl sonuna kadar sürmesi halinde Brent petrolün 95-120 dolar aralığında işlem görebileceğini öngörüyor. Daha geniş çaplı bir çatışma ve enerji altyapısında ciddi hasar oluşması ise fiyatların daha yüksek seviyelere çıkması riskini artırıyor.

Goldman Sachs'ta kritik varsayım: Risk 2027'ye uzanıyor

Goldman Sachs, Aralık 2026 Brent petrol tahminini 80 dolardan 85 dolara, 2027 beklentisini ise 75 dolardan 80 dolara yükseltti. Bankanın temel senaryosunda Orta Doğu'daki deniz taşımacılığı sorunlarının 2027'ye sarkması bulunuyor.

Goldman Sachs'a göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stoklarının beklenenden daha sınırlı gerilemesi ve Körfez petrolünün alternatif güzergahlara yönlendirilebilmesi, arz şokunun etkisini sınırlayabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

120 dolar riski hangi durumda ortaya çıkıyor?

Goldman Sachs'ın 120 dolar üzerindeki senaryosu, Körfez petrol üretimindeki kaybın kalıcı hale gelmesine dayanıyor. Goldman Sachs'a göre 2027 yılında bölgedeki üretimin savaş öncesi seviyelerin ortalama 4 milyon varil/gün altında kalması halinde Brent petrolün 120 doların üzerine çıkması mümkün. Ancak bu seviye Goldman Sachs'ın temel fiyat tahmini değil. Böyle bir fiyatlamanın ortaya çıkması için üretim kayıplarının derinleşmesi ve bölgedeki taşımacılık sorunlarının uzun süre devam etmesi gerekiyor.

JPMorgan daha temkinli fiyatlıyor

Büyük bankaların önemli bölümünün tahminlerini yukarı çekmesine karşın JPMorgan'ın Brent petrol için öngördüğü fiyatlar daha düşük seviyelerde kalıyor. JPMorgan, 2026'nın üçüncü çeyreği için 86 dolar, dördüncü çeyreği için 80 dolar ve yıl sonu için 78 dolar tahmin ediyor.

JPMorgan'ın daha düşük fiyat patikası, büyük bankalar arasındaki beklenti farkının arz şokunun süresine ilişkin varsayımlarda yoğunlaştığını gösteriyor. HSBC, BofA ve Goldman Sachs'ın son revizyonlarında Orta Doğu kaynaklı risklerin daha uzun sürmesi öne çıkarken, JPMorgan'ın mevcut fiyat patikası daha düşük bir görünüm ortaya koyuyor.

Brent petrolde 100 dolar eşiği yeniden gündemde

Brent petrolün 100 dolar sınırına yaklaşması, petrol piyasasında psikolojik açıdan önemli bir eşiği yeniden gündeme taşıdı. Ancak fiyatın bu seviyeye yaklaşması tek başına kalıcı bir yeni fiyat rejiminin oluştuğu anlamına gelmiyor. Piyasanın yönünde Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışlarının seyri, Körfez ülkelerindeki üretimin toparlanma hızı ve alternatif tedarik kaynaklarının arz açığını ne ölçüde karşılayabileceği belirleyici olacak.

Petrolde yeni fiyat tabanı mı oluşuyor?

Son banka revizyonları, Orta Doğu'daki jeopolitik ve lojistik risklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisinin daha uzun sürebileceği beklentisini güçlendiriyor. Buna karşılık yüksek stoklar, zayıf talep görünümü ve OPEC dışı üreticilerden gelen arz, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu tablo, petrol piyasasında fiyatlamanın yalnızca arz ve talep dengesine değil, mevcut arz şokunun ne kadar süre devam edeceğine de bağlı olduğunu gösteriyor.