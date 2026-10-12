Petrolde yeni tahmin! Goldman Sachs fiyat beklentisini yükseltti

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Daan Struyven liderliğindeki Goldman Sachs analistleri, yayımladıkları değerlendirmede Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Analistler, bölgedeki petrol arzının yeni koşullara uyum sağlamasının zaman içinde fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltabileceğini belirtti. Ancak çatışmaların yeniden şiddetlenmesi durumunda petrol fiyatlarında önemli artışlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Jeopolitik risk primi 20 doların üzerinde

Goldman Sachs analistleri, jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarına yansıyan risk priminin varil başına 20 doların biraz üzerinde olduğunu tahmin etti.

Orta Doğu'daki arz kesintisi ihtimali ve çatışmaların geleceğine ilişkin belirsizlikler, bankanın Brent petrol tahminini yükseltmesinde etkili oldu.

WTI petrol için farklı beklenti

Goldman Sachs, Brent petrolün yanı sıra ABD ham petrolü WTI için de fiyat öngörülerini paylaştı.

Banka, ABD ile Avrupa arasındaki yüksek nakliye maliyetlerinin etkisiyle WTI petrolün alışılmadık ölçüde düşük fiyatlandığını değerlendirdi. Buna göre WTI ham petrolünün aralık ayında varil başına ortalama 81 dolar, 2027 yılında ise 73 dolar seviyesinde olması bekleniyor.