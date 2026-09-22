Petrolde yön yeniden yukarı: ABD-İran diplomasisi beklentisiyle yükseldi

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Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,22 artışla 100,57 dolara yükseldi. Salı günü vadesi dolacak ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) ekim vadeli kontratı ise yüzde 0,02 artışla 95,80 dolara çıktı.

Petrol piyasasında diplomasi etkisi

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, fiyatların daha fazla gerileyeceği beklentisiyle pozisyon alan bazı yatırımcıların, diplomatik sürecin devam etmesiyle birlikte risklerini azaltmaya başladığını belirtti.

Piyasalarda ABD-İran temaslarının petrol arzına yönelik riskleri nasıl etkileyebileceği izlenirken, yatırımcıların haber akışına duyarlılığının da yüksek kalması bekleniyor.

İran'dan müzakere sinyali

Bölgede diplomatik hareketlilik sürerken Al Jazeera, İran'ın güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'yi kaynak göstererek Tahran'ın hafta sonu müzakerelere yeniden dönmek için arabuluculara bazı şartlarını ilettiğini bildirdi.

Piyasa değerlendirmelerinde, ABD ile İran arasındaki diplomatik çabalarda belirgin bir ilerleme ya da geri adım görülmemesi halinde petrol fiyatlarının belirli bir bant içerisinde hareket edebileceği belirtiliyor.

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor

Petrol piyasasının diğer önemli gündem maddesi ise Orta Doğu'daki güvenlik gelişmeleri olmaya devam ediyor.

İran destekli Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ve Yanbu'daki Saudi Aramco tesisine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilerin ayrıca Suudi Arabistan destekli güçlerin Kızıldeniz kıyısına erişimini engellemeye yönelik faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

Çin'den İran'a Husiler için çağrı

Üç İranlı kaynağa göre Suudi Arabistan'ın Pekin'den destek istemesinin ardından Çin, Tahran'a Husilerin saldırılarını sınırlandırmaya yardımcı olması yönünde özel bir çağrıda bulundu.

Söz konusu girişimin, Husilerin son dönemde artan askeri operasyonlarının ardından gündeme geldiği belirtildi.

Aramco petrol ihracatını Hürmüz'e kaydırdı

Bölgedeki saldırıların petrol sevkiyatları üzerindeki etkisi de yakından takip ediliyor.

Saudi Aramco, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na yönelik saldırıların ardından Yanbu üzerinden gerçekleştirilen bazı sevkiyatları durdurmak zorunda kalırken, petrol ihracatında Hürmüz Boğazı'nın kullanımını artırdı.

Tanker takip verilerine göre Saudi Aramco, pazar günü Körfez'de yedi süpertankere yaklaşık 14 milyon varil ham petrol yükledi. Bu gelişme, bölgedeki arz akışlarının güvenliği ve alternatif ihracat güzergahlarının önemini yeniden gündeme taşıdı.