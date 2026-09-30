Petrolde yön yeniden yukarı: Trump’ın İran mesajı fiyatları yükseltti

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Brent ve WTI yükselişte

Brent vadeli kontratları yüzde 1,11 artışla varil başına 103,73 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) yüzde 0,38 yükselerek 89,72 dolara ulaştı.

Brent petrolün Eylül ayını yaklaşık yüzde 14 artışla tamamlaması bekleniyor. Bu yükselişin Temmuz 2026’dan bu yana kaydedilen en güçlü aylık artış olması beklenirken, WTI’ın da ayı yaklaşık yüzde 4 yükselişle kapatması öngörülüyor.

İki petrol türü arasındaki fiyat farkı ise Eylül ayında dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalar İran ve ABD arasındaki gelişmelere odaklandı

Petrol piyasasında Orta Doğu’daki arz akışlarının seyri belirleyici olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’ndan petrol geçişlerinin yeniden toparlandığına ilişkin işaretler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, ABD’nin dizel ihracatına yönelik olası kısıtlamaları yeni bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

MST Marquee Enerji Araştırmaları Başkanı Saul Kavonic, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışlarının toparlandığına ilişkin işaretlerin arttığını belirtti. Kavonic, ABD’nin dizel ihracatına kısıtlama getirmesine alternatif çözümler bulunabileceği beklentisinin ve İran kaynaklı yeni bir tırmanış yaşanmamasının fiyatlardaki baskıyı azalttığını ifade etti.

Kavonic, buna karşın petrol piyasasındaki koşulların halen oynak olduğunu ve petrol taşımacılığının maliyetli ve kısıtlı seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Katar’dan diplomasi trafiğine destek

Katar, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların ilerleme sağlayabileceği mesajını verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari, taraflar arasında mesaj alışverişinin sürdüğünü belirterek, çatışmanın sonuçlarını sınırlayacak bir anlaşma için ortak bir zemin oluşturulmaya çalışıldığını açıkladı.

Trump, yaptırım haberlerini yalanladı

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamaları da etkili oldu.

Axios, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin, İran’ın nükleer programıyla ilgili somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması konusunda adım atmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetti.

Trump, “Bu doğru değil. Onlara hiçbir şey teklif etmedim” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’da petrol sevkiyatı yeniden başladı

Suudi Arabistan da Doğu-Batı Boru Hattı’ndaki faaliyetlerin yeniden başlamasının ardından Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı’ndan petrol tankerlerine yükleme işlemlerini tekrar başlattı.

Orta Doğu’daki petrol üreticilerinin ham petrol ihracatı da Eylül ayında toparlandı. Bölgeden yapılan ihracat günlük 16,328 milyon varile yükselerek ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Şubat ayının sonlarında başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD’de petrol stokları arttı

ABD petrol piyasasında ise stok verileri takip edildi.

Piyasa kaynaklarının Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırdığı bilgilere göre, 25 Eylül’de sona eren haftada ABD’nin ham petrol ve benzin stoklarında artış görüldü. Aynı dönemde distilat stokları ise geriledi.

Ham petrol stoklarının haftalık bazda 1,02 milyon varil arttığı bildirildi.

Petrol piyasasında yatırımcılar, bir yandan Orta Doğu’daki arz akışlarını ve ABD-İran arasındaki diplomatik gelişmeleri, diğer yandan ABD’nin enerji ihracatına yönelik olası yeni düzenlemelerini izlemeyi sürdürüyor.