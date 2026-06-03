Petrolün ateşi yükseliyor: Orta Doğu gerilimi piyasayı hareketlendirdi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve Orta Doğu’da yeniden tırmanan çatışmaların etkisiyle üst üste üçüncü işlem gününde de yükseliş kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı 97 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü (WTI) haftanın ilk iki işlem gününde yüzde 7’den fazla yükseldikten sonra 95 dolar civarında işlem gördü.

Orta Doğu’da çatışma sarmalı

İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarını sürdürmesi, Washington ile Tahran arasında uzun süredir devam eden ancak hassas bir dengede ilerleyen müzakerelerin geleceğine ilişkin endişeleri artırırken, İran da komşu ülkelere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında yeni bir müzakere turunun çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran’ın yakın zamanda geçici bir barış anlaşmasına ulaşabileceğine yönelik iyimserliğini koruduğunu belirtti. Trump ayrıca, İran devlet medyasında yer alan ve Lübnan’daki çatışmalar nedeniyle ABD-İran görüşmelerinin askıya alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Petrol fiyatında dalgalanma

Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının nasıl şekilleneceğine dair belirsizlikler, petrol piyasasında oynaklığı artırdı. Geçen ay olası bir anlaşmaya ilişkin iyimser beklentilerle gerileyen fiyatlar, diplomatik sürecin uzaması ve çözümün gecikmesiyle yeniden yükselişe geçti. Sürecin daha da uzaması halinde, Basra Körfezi’nden petrol ihracatının tam kapasiteye dönmesi gecikebilir ve bu durumun küresel petrol stokları üzerindeki baskıyı artırabileceği endişesi öne çıkıyor.

"Riskler yukarı yönlü"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Singapur merkezli ING Groep NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, “ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıkları, petrol akışlarının normalleşmesini sağlayacak bir anlaşmanın hâlâ uzak olduğunu gösteriyor” dedi. Patterson, “Özellikle mevsimsel olarak talebin güçlendiği üçüncü çeyreğe yaklaşırken riskler yukarı yönlü” değerlendirmesinde bulundu.

İran’dan füze hamlesi, ABD’den eşm Adası’ndaki bazı hedeflere operasyon

Öte yandan Orta Doğu’daki gerilim tırmanmayı sürdürüyor. İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik balistik füze saldırıları düzenlediği, fırlatılan füzelerin bir bölümünün hedeflerine ulaşamadan parçalandığı ya da hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X hesabından yapılan paylaşımlara göre Amerikan güçleri, İran’a bağlı Keşm Adası’ndaki bazı hedeflere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

ABC News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın bir parçası olarak İran’ın belirli nükleer tavizleri yazılı şekilde taahhüt etmesini istiyor. Haberde, Tahran yönetiminin daha önce nükleer programıyla ilgili bazı şartları kabul edeceğine dair sözlü güvence verdiği belirtildi.