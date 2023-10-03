Piyasalar OPEC+ toplantısına odaklandı

OPEC+ bakanları küresel petrol piyasalarını yarın gözden geçirmeye hazırlanırken, fiyatları varil başına 100 dolara yaklaştıran ralliyi sona erdirecek, tersine çevirecek bir adımın işaretlerini vermiyorlar.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın arzı kısması ve dünya yakıt talebinin rekor seviyelere ulaşmasıyla ham petrol üç ay içinde %20'den fazla yükseldi.

OPEC+ delegelerinin Çarşamba günü yapılacak Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısında herhangi bir politika değişikliği tavsiye etmeleri beklenmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al Mazrouei dün yaptığı açıklamada OPEC+'nın "doğru politikaya" sahip olduğunu söyledi.

Rapidan Energy Group Başkanı Bob McNally, "Petrol piyasası sıkışıyor ve iyice sıkışıyor ve daha da sıkılaşacak. Her şey Suudi Arabistan'ın ne yapacağına bağlı" dedi.