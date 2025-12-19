Polyteks, güneş santrali kurulumunu tamamladı

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Böylece güneş enerji santralı ile yılda bin 659 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit 10 milyon 989 bin 736 kg karbondioksit salınımı önlenecek. Polyteks Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Halil Ersan Özsoy, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen fotovoltaik güneş paneli ve hücre üreticilerinden CW Enerji ile yaptıkları sözleşme gereği Nevşehir arazi GES’in kurulumunu tamamladıklarını ve santralın devreye alınarak elektrik üretimine başladığını bildirdi.

Nevşehir arazi GES’in devreye girmesiyle karbon ayak izinin düşürülmesine katkı sağlamış olacaklarını belirten Özsoy, şunları kaydetti, ‘’Çevreye ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanırken, karbon ayak izimizin düşürülmesine ve sürdürülebilir üretim hedeflerinize de katkı sağlamış olacağız. Güneş enerjisi gibi temiz ve sürdürülebilir bir kaynağı verimli biçimde kullanarak karbon ayak izimizi azaltmayı, çevresel etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz.”

Sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunuyoruz

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz da, hayata geçirdikleri her bir güneş enerji santralı ile firmaların enerji ihtiyacını karşılarken, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli bir katkı sunduklarını söyledi.