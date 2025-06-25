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Putin, doğal gaz ödemelerine yönelik izni uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprombank dışındaki bankalar aracılığıyla Rus gazı ödemelerinin yapılmasına yönelik izni 1 Ekim 2025'e kadar uzattı.

Haber Merkezi
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Putin, doğal gaz ödemelerine yönelik izni uzattı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen kararın süresi 1 Ekim’e kadar uzatıldı.

Buna göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin devam edecek.

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe koymuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024’te yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Putin de 5 Aralık 2024’te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.

 

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