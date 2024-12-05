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Putin'dan doğal gaz hamlesi: Kararı iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazı alıcılarının ödemelerini Gazprombank’a yapma zorunluluğunu iptal ederek, ödemelerin üçüncü taraf bankalar aracılığıyla yapılabilmesine olanak tanıyan yeni bir düzenleme getirdi.

Haber Merkezi
AA
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Putin'dan doğal gaz hamlesi: Kararı iptal etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 31 Mart 2022 tarihli kararda güncelleme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank’a yapma mecburiyeti kalkarken, ödemeler üçüncü taraf bankalar aracılığıyla da yapılabilecek.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım’da yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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