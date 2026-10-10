Putin'den dünyaya petrol mesajı: ABD'ye ve dünya piyasalarına tedarik etmeye hazırız

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Küresel enerji piyasaları ele alındı

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Putin'in Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri görüştüklerini belirten Putin, Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri tedarikine hazır olduğunu vurguladı.

Putin, “Rus tarafı, ABD ve dünya piyasalarına petrol ile petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu teyit etti. Bunun küresel ekonominin tamamına olumlu yansıyacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve İran'daki gelişmeler de görüşüldü

Putin, Trump ile yaptığı görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olasılıkların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede İran'daki durumun yanı sıra Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını aktaran Putin, iki ülke arasındaki doğrudan temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

İki ülke arasındaki temaslar sürecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülkenin başkanlık yönetimleri, istihbarat servisleri ve diğer kurumları arasındaki iş birliğinin devam edeceğini bildirdi.

Putin'in açıklaması, enerji piyasalarındaki gelişmelerin ve Rusya-ABD ilişkilerinin iki ülke arasındaki temasların önemli başlıkları arasında yer aldığını ortaya koydu.