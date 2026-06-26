Ras Tanura’dan petrol akışı yeniden başladı

Saudi Aramco, yaklaşık dört aylık aranın ardından Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura terminalinde petrol yükleme faaliyetlerine yeniden başladı.

Gemi takip verilerine göre, iki çok büyük ham petrol tankeri terminalde petrol yüklerken, bir başka tanker de yakınlarda bekledi. VLCC olarak adlandırılan tankerlerin her biri 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip.

Verilere göre, Aramco, Ras Tanura Limanı'ndan son petrol sevkiyatını 8 Mart'ta Çin'e gerçekleştirmişti.

Daha fazla sayıda petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkmasıyla arz endişelerinin hafiflemesi, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Fiyatlar, perşembe günü Umman yakınlarında bir yük gemisinin vurulmasına rağmen haftalık bazda sert kayba yöneldi.

Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolünün varil fiyatı 1,27 dolar veya yüzde 1,69 düşerek 73,99 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü ise 1,27 dolar veya yüzde 1,7 azalışla varil başına 70,65 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge petrol kontratı da Umman yakınlarında bir yük gemisinin kaynağı bilinmeyen bir cisimle vurulmasının ardından perşembe günü yüzde 2'den fazla yükselmişti.

Saldırı sonrasında Birleşmiş Milletlerin denizcilik kuruluşu, gönüllü tahliye planını askıya almıştı.

Analistler, jeopolitik risk priminin yeniden fiyatlara yansımaya başladığını belirterek piyasaların, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sağlıklı şekilde devam edip etmeyeceğini takip etmeyi sürdüreceğini ifade ettiler.