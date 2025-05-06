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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 HES'in işletme hakkı devredildi

Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar HES’lerin işletme hakkı ile ilgili taşınmazlar, 2 milyar 160 milyon TL bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredildi.

Haber Merkezi
ANKA
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 HES'in işletme hakkı devredildi
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda, iki santralin bir bütün olarak "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, ihale şartnamesi kapsamında işletme hakkının en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık’a verilmesi uygun bulunurken, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatın idare lehine irat kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği belirtildi. Söz konusu karar doğrultusunda işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde onaylanan karar, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ile ilgili kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde alındı.

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