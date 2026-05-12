Reuters duyurdu: ABD’nin acil petrol rezervi Türkiye'ye geliyor! İlk tankerler yolda

ABD’nin küresel piyasalardaki arz dengesini sağlamak amacıyla kullanıma açtığı Stratejik Petrol Rezervleri’nden (SPR) Türkiye’ye yapılacak ilk sevkiyat için düğmeye basıldı. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, milyonlarca varil ham petrol taşıyan dev tankerler Türkiye’ye ulaşmak üzere yola çıktı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sevkiyatı hızlandırdı

Bu sevkiyatın zamanlaması stratejik bir önem taşıyor. Özellikle ABD ve İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanan arz kısıtlamaları ve geçiş riskleri, enerji güvenliği adımlarını kritik hale getirdi. Türkiye'nin bu süreçte ABD rezervlerinden ham petrol tedarik etmesi, bölgedeki enerji darboğazına karşı atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Washington'dan piyasalara 172 milyon varillik müdahale

Orta Doğu’daki istikrarsızlık nedeniyle hızla yükselen petrol fiyatlarını dizginlemeyi hedefleyen Washington yönetimi, geniş kapsamlı bir planı devreye soktu. Bu kapsamda stratejik rezervlerden toplam 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Bu adımın, International Energy Agency (Uluslararası Enerji Ajansı) koordinasyonunda yürütülen ve dünya genelinde toplam 400 milyon varillik küresel rezerv salımını hedefleyen kapsamlı bir planın parçası olduğu belirtiliyor.

İlk tanker İzmir Aliağa’ya geliyor

Araştırma şirketi Kpler verilerine göre, Yunan bayraklı “North Star” isimli aframax tipi tanker, Teksas’taki Bryan Mound stratejik rezerv tesisinden yaklaşık 680 bin varil ham petrol yükledi. Sevkiyatın mayıs ayı ortasında Aliağa Limanı’na ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İkinci tanker de Türkiye yolunda

Sevkiyatın ikinci ayağında ise Hong Kong bayraklı "DHT Antelope" adlı tanker öne çıkıyor. Söz konusu dev tanker, nisan ayı sonunda Galveston açıklarında yaklaşık 1,1 milyon varil ham petrol yüklemesini tamamlayarak rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Gemi takip verilerine göre tankerin ay sonuna doğru Türkiye’ye ulaşması planlanıyor.