Romanya Türkiye'den gaz ithal edecek

Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, Türkiye'den Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatını kapsayan enerji sektöründe ikili iş birliğine ilişkin ilk mutabakat zaptını imzaladıklarını açıkladı.

Anlaşma Romanya'ya yüksek talep dönemlerinde, özellikle teknik kısıtlamaların iç tedarik akışını sınırladığı kış aylarında Türk altyapısına erişim sağlıyor.

Romanya, yerel üretim nedeniyle doğal gaz ithalatına nispeten düşük bir bağımlılık sürdürüyor ancak yine de yoğun dönemlerde ek hacimlere ihtiyaç duyuyor.

Burduja, "Geçtiğimiz haftanın sonunda, Türkiye'nin Enerji Bakanı, dostum Alparslan Bayraktar'ın daveti üzerine İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldım. Bu, doğal gaz tedarik güvenliğinden yeşil enerjiye ve bölgesel altyapıya yatırımlara kadar enerji alanında ikili iş birliğinin güçlendirilmesini tartıştığımız uygulamalı bir toplantıydı. Bu vesileyle, ihtiyaç halinde günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gazın Türkiye'den Romanya'ya teslimatını da içeren enerji sektöründe ikili işbirliğine yönelik ilk mutabakat zaptını imzaladık." dedi.