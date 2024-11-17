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Ruhsat verildi: TPAO, Ege Denizi'nde petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde Türk Karasularında 9 bölgede petrol aramak için ruhsat aldı.

Haber Merkezi
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Ruhsat verildi: TPAO, Ege Denizi'nde petrol arayacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'na Ege Denizi'nde Türk Karasuları içinde koordinatları belirlenen alanlarda 8'er yıl süreli 9 adet petrol arama ruhsatı verildi.

MAPEG ayrıca TPAO'nun Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır bölgelerini kapsayan petrol arama ruhsatına 15.153 hektar alan ilave etti.

Arar Petrol AŞ'nin Hatay, Osmaniye ve Adana bölgesinde 61.755 hektar alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 3 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.

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