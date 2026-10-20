Reuters duyurdu: Rus dizeli taşıyan tankerler Türkiye'ye doğru yola çıktı

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Reuters'ın aktardığı verilere göre, Rus dizeli taşıyan en az iki tanker Türkiye ve Brezilya'ya doğru seyrediyor. Gelişme, Rusya'nın dizel ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından geldi.

ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci dizel ihracatçısı konumundaki Rusya, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle yaz aylarından itibaren dizel ihracatını azaltmış, ardından yurt dışına sevkiyatlara yasak getirmişti.

Trump, Rusya'nın dizel tedarikini kabul ettiğini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya'nın dünya piyasalarına dizel tedarik etmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Rus dizelinin uluslararası piyasalara yeniden yönelmesi, küresel yakıt arzı ve fiyatlar üzerindeki olası etkileri bakımından yakından izleniyor.

ABD'den yaptırım açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmadığını belirtti. Bessent, alınan kararın genel yaptırım politikasında bir değişiklik olmadığını, yalnızca dizel ambargosunun kaldırılmasını kapsadığını ifade etti.