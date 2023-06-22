Rus gazında Avrupa vanaları kapanıyor

Ukrayna Enerji Bakanı, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan son arterlerden birinin, Ukrayna'nın Rus enerji devi Gazprom'la olan tedarik sözleşmesinin sona ereceği önümüzdeki yılın sonunda kapanabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin Financial Times'a konuşan Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko, Kiev ve Moskova'nın 2019'da imzalanan beş yıllık transit sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varma şansının zayıf olduğunu söyledi. Ukrayna üzerinden geçen güzergah Avrupa'nın toplam gaz ithalatının neredeyse yüzde 5'ini oluşturuyor.

Savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın Moskova ile anlaşmayı yeniden müzakere etmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda Galushchenko, "Bunun iki taraflı olarak nasıl olabileceğini gerçekten hayal edemiyorum" dedi.

Enerji krizi Avrupa’da taşları yerinden oynattı

Moskova'nın geçen yıl Avrupa'ya gaz tedarikini kesme kararı bir enerji krizini tetiklemiş, enflasyonu körüklemiş ve kıta genelinde hayat pahalılığını arttırmıştı. Ancak birçok güzergâh kapatılırken, Ukrayna boru hattı, düşük hacimlerde de olsa gaz tedarik etmeye devam eden sadece iki boru hattından biri oldu.

Uluslararası enerji danışmanlık şirketi ICIS'in verilerine göre, Avusturya mayıs ayında gaz ithalatının yaklaşık yarısını Ukrayna üzerinden geçen Rus gazına dayandırırken, Slovakya'da boru hattı yüzde 95'lik bir paya sahipti.