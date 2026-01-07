Rus petrol şirketi için dev pazarlık: İki şirket sahnede

Chevron ve özel sermaye grubu Quantum Energy Partners, yaptırım uygulanan Rus petrol şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak için ortak bir teklif hazırlıyor.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Quantum'ın öncülük ettiği teklif, Lukoil'in Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki petrol ve gaz üretimi, rafineri tesisleri ve 2.000'den fazla akaryakıt istasyonunu kapsayan uluslararası portföyünün tamamını hedefliyor.

Lukoil tarafından 22 milyar dolar değer biçilen varlıklar, bir anlaşma sağlanması durumunda iki şirket arasında paylaşılacak. Quantum ve Chevron'un varlıkları uzun vadede sahip olarak işleteceği, bu taahhüdün Trump yönetiminin beğenisini kazanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Quantum, teklifini Londra merkezli portföy şirketi Artemis Energy ile işbirliği içinde hazırlıyor. Teklif fiyatı ise henüz bilinmiyor. Chevron sözcüsü, şirketin çeşitli fırsatları değerlendirmeye devam ettiğini ifade ederken, ticari konular hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Süreç, İsviçreli tüccar Gunvor'un Kasım ayında Trump yönetiminin engelleme tehdidi üzerine anlaşmadan çekilmesiyle başlamıştı. ABD Hazine Bakanlığı, şirketlere Lukoil ile 17 Ocak'a kadar müzakereler için izin verdi. Herhangi bir anlaşma ABD düzenleyici onayına tabi olacak.

Quantum'ın kurucusu Wil VanLoh'un, teklifin stratejik enerji varlıklarını Amerikan kontrolüne alacağı argümanıyla Trump yönetimi yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı. Üst düzey bir ABD yetkilisi, teklifi "çekici bir seçenek" olarak nitelendirdi.

Chevron'un, Lukoil'in kısmen sahip olduğu ve işlettiği Kazakistan'daki Tengiz sahasındaki %5'lik hissesine ilgi duyabileceği düşünülüyor. Carlyle ve Abu Dhibli IHC de varlıklar için teklif veren diğer taraflar arasında.