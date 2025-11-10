  1. Ekonomim
Rusya: Hindistan, Rus petrolü almaya devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan’ın Rus petrolü almaya devam ettiğini söyledi.

Rudenko, Moskova’da gazetecilerin Rus petrolünün Hindistan’a sevkiyatının devam edip etmediğine yönelik sorusu üzerine "Hindistan’ın, Rus petrolü almaya devam ettiğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Hindistan’a petrol sevkiyatında indirim uygulayıp uygulamadığına yönelik soruya ise Rudenko, bu konuda bilgi sahibi olmadığı şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Rus petrol alımını “önemli oranda” azalttığını söylemişti.

ABD, Rusya’dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

