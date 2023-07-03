Rusya petrol vanalarını kısacak
Ukrayna işgali sonrası ABD ve Batılı ülkelrin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, Ağustos ayında petrol ihracatını 500,000 varil azaltacak.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Rusya'nın Ağustos ayında petrol ihracatını günde 500,000 varil azaltacağını açıkladı.
Novak yaptığı açıklamada, "Petrol piyasasının dengede kalması için Rusya, Ağustos ayında küresel piyasalara petrol ihracatını azaltarak gönüllü olarak petrol arzını günde 500,000 varil düşürecek" dedi.
En büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Ağustos ayında da petrol üretimini günde bir milyon varil kısmaya devam edeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.