Rusya petrol vanalarını kısacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Rusya'nın Ağustos ayında petrol ihracatını günde 500,000 varil azaltacağını açıkladı.

Novak yaptığı açıklamada, "Petrol piyasasının dengede kalması için Rusya, Ağustos ayında küresel piyasalara petrol ihracatını azaltarak gönüllü olarak petrol arzını günde 500,000 varil düşürecek" dedi.

En büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Ağustos ayında da petrol üretimini günde bir milyon varil kısmaya devam edeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.