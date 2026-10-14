Rusya ve ABD'den küresel piyasalara dizel sevkiyatı başladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıt anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, iki ülkenin küresel pazarlara dizel yakıt tedarik edeceğini belirtti.

Novak, “Rusya ve ABD küresel pazarlara dizel yakıt tedarik edecek, ilk sevkiyatlar başladı” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Rusya açısından önemine de değinen Novak, düzenlemenin ülkeye petrol üretimini ve rafineri hacimlerini artırma imkânı sağlayacağını dile getirdi.

Rus rafinerilerinde faaliyetler yeniden başladı

Rusya'daki petrol rafinerilerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, bazı tesislerin bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

Son haftalarda rafinerilerdeki durumun belirgin biçimde iyileştiğini söyleyen Novak, ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Novak, “Rafinerilerin durumu iyileşiyor. Dün bölgeler, Rusya Enerji Bakanlığı ve ilgili federal kurumlarla bir toplantı daha gerçekleştirdik. Bazı rafinerilerimiz onarımların ardından yeniden faaliyete geçti. Bugün durum bir ay, hatta iki hafta öncesine kıyasla önemli ölçüde daha iyi” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Enerji tesislerinin korunması güçlendiriliyor

Rafinerilerdeki iyileşmede enerji tesislerinin korunmasına yönelik önlemlerin artırılmasının da etkili olduğunu ifade eden Novak, altyapıya yönelik saldırıların sürecin seyrini etkileyebileceğine dikkati çekti.

Novak, “Durumun iyileşmeye devam etmesini umuyoruz. Elbette pek çok şey enerji altyapısına yönelik saldırıların nasıl gelişeceğine bağlı. Tesislerimizi koruyoruz ve bu korumayı güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Rus enerji şirketlerinin tesislerin güvenliğini artırmak amacıyla yeni teknolojiler geliştirdiğini belirten Novak, bazı şirketlerin bu sistemleri kullanmaya başladığını kaydetti.

Rusya, petrol üretimini artırmayı hedefliyor

Novak, Rusya'nın petrol üretimini mevcut altyapı ve rafineri kapasiteleri doğrultusunda artıracağını söyledi.

Ülkenin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile örgüt dışındaki bazı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ kapsamındaki üretim yükümlülüklerini de imkânları ölçüsünde yerine getirmeye çalışacağını belirtti.

Rusya'daki rafinerilerin yeniden faaliyete geçmesi ve dizel sevkiyatlarının başlaması, ülkenin enerji üretimi ve ihracat kapasitesine ilişkin değerlendirmelerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.