Rusya ve Suudi Arabistan'dan OPEC+ üyelerine 'kesintiye katılın' çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la görüşmek üzere için Riyad'a gitmesinden saatler sonra görüşmelerin sonucuna ilişkin ortak bir açıklama yayınlandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Rusya ve diğer müttefik ülkeler geçen hafta, Suudi Arabistan ve Rusya'nın öncülüğünde günde 1,3 milyon varillik kesintiye ilave olarak 2,2 milyon varillik gönüllü kesintiler üzerinde anlaşmaya vardı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Enerji alanında iki taraf, aralarındaki yakın işbirliğini ve OPEC+ ülkelerinin küresel petrol piyasalarının istikrarını artırmaya yönelik başarılı çabalarını övdü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu işbirliğini sürdürmenin önemini ve tüm katılımcı ülkelerin, üreticilerin ve tüketicilerin çıkarlarına hizmet edecek ve küresel ekonominin büyümesini destekleyecek şekilde OPEC+ anlaşmasına katılmasının gerekliliği vurgulandı" denildi.

Açıklamanın Rusça versiyonunda "katılmak" kelimesi kullanılırken, Kremlin tarafından yayınlanan İngilizce tercümesinde OPEC+ anlaşmasına "bağlı kalmak" kelimesi kullanıldı.

Suudi devlet haber ajansı SPA, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Putin'in toplantılarında OPEC+ üyelerinin grup anlaşmasına bağlı kalması gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Sektör kaynakları, Kremlin ve Krallık tarafından kesintilerin "birleştirilmesi" yönündeki bu kadar açık bir bildirinin, belirli petrol güçlerini hedef alan bir ipucu gibi göründüğünü söyledi.

OPEC+ nedir?

Üyeleri dünya petrolünün yüzde 40'ından fazlasını üreten OPEC+, Afrikalı üreticilerle üretim konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle toplantısını ertelemek zorunda kaldı, ancak bazı petrol tüccarları grup içinde daha derin bir bölünmeden şüphelendiklerini söyledi.

Üreticilerin kesintiye karar vermesinin ardından petrol fiyatları beş ayın en düşük seviyesine geriledi; bu da piyasanın OPEC+'dan daha net bir eylem beklediğinin açık bir işareti.