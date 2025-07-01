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Rusya'dan 'Akkuyu' kararı: Hisselerini satmayı planlıyor

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, nükleer santraldeki hisselerin satışıyla ilgili olarak Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Rusya'dan 'Akkuyu' kararı: Hisselerini satmayı planlıyor
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Bloomberg’in haberine göre, Rusya’nın devlet kontrolündeki nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye’de inşa ettiği 25 milyar dolarlık nükleer santral projesindeki hisselerinin yüzde 49’unu satmak üzere görüşmeler yürütüyor.

Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, İstanbul’da düzenlenen Nükleer Santraller Zirvesi’nde Bloomberg’e verdiği röportajda, hem Türk hem de yabancı yatırımcılarla müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Şirketler 2018 yılında ortaklıktan çekilme kararı almıştı

Dedusenko, ilk ünitenin elektrik üretmeye başlamasına ne kadar yaklaşılırsa, o kadar yatırımcının gelmeye başladığını söyledi.

Daha önce söz konusu yüzde 49’luk payın Cengiz Holding A.Ş., Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan üçlü bir konsorsiyuma satılması gündeme gelmişti ancak bu şirketler 2018 yılında ortaklıktan çekilme kararı almıştı.

"Yıl sonuna kadar gerekli sistemlerin hazır olacağına eminim”

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak 4,8 gigawatt kapasiteli bu tesisin ilk ünitesinin şu anda test aşamasında olduğunu ve 2026 yılında elektrik üretimine başlamasının beklendiğini söyleyen Dedusenko, “yıl sonuna kadar şebekeye elektrik vermeye gerekli sistemlerin hazır olacağına eminim.” dedi.

Bu proje, ABD’nin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamasının ardından finansman sorunları ve gecikmeler ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, Türkiye ve Rusya’yı inşaatın finansmanı için doğal gaz takası da dahil olmak üzere alternatif yollar arama durumunda bıraktı.

Dedusenko, “Buraya para aktarmanın birçok yolu var. Rus rublesi veya TL ile ödeme yapabiliriz. Asıl sorun, maalesef şu anda işlemlerin engellendiği para birimleri” dedi.

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