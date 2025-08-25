  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Rusya'dan benzin ihracat yasağını uzatma kararı
Takip Et

Rusya'dan benzin ihracat yasağını uzatma kararı

Rusya’da benzinin fiyatlarındaki artış sürerken, ihracat yasağının uzatılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'dan benzin ihracat yasağını uzatma kararı
Takip Et

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve bazı yetkililerin ülkedeki benzin fiyatlarını ele almak üzere Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Benzinde yaz dönemi talebinin ve tarım sektöründeki kullanımın arttığına işaret edilen açıklamada, benzinin ihracatına yönelik yasağın uzatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın bazı bölgelerinde "fiyatların şişirilmesi" ile ilgili soruşturmaların da başlatıldığı kaydedildi.

Rusya hükümeti, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış, fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

Zülfü Livaneli, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu paylaştıZülfü Livaneli, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu paylaştıGündem

 

Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 2,8 milyar TL’lik dev para girişi!Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 2,8 milyar TL’lik dev para girişi!Ekonomi

 

Enerji
Dağlıoğlu Enerji’den çatılara ekonomik GES çözümü
Dağlıoğlu Enerji’den çatılara ekonomik GES çözümü
Özelleştirme sonrası ÇEDAŞ’ın yatırımları 27 milyar lirayı aştı
Özelleştirme sonrası ÇEDAŞ’ın yatırımları 27 milyar lirayı aştı
Çin'de elektrik tüketimi yükseldi
Çin'de elektrik tüketimi yükseldi
TPAO'dan Karadeniz'deki petrol arama sahaları için kritik hamle
TPAO'dan Karadeniz'deki petrol arama sahaları için kritik hamle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan gazının Suriye sevkiyatı, işbirliğimizin ürünü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan gazının Suriye sevkiyatı, işbirliğimizin ürünü
Bakan Bayraktar: Yurt dışında aylık 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti
Bakan Bayraktar: Yurt dışında aylık 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti