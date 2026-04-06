Rusya’dan kritik petrol uyarısı: 150 dolara çıkabilir

Rusya’nın özel başkanlık elçisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev, küresel petrol fiyatlarının önümüzdeki iki hafta içinde varil başına 150 doların üzerine çıkabileceğini açıkladı.

Dmitriev, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Petrol fiyatlarının 150 dolar veya daha fazlasına ulaşmasını görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Dmitrie daha önce, petrol vadeli işlemlerinin fiyatlarının bir ila iki hafta içinde fiziki petrol fiyatlarıyla eşitleneceğini öngörmüştü.